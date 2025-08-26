Латвийских пограничников могут уволить, если они между собой заговорят по-русски

Генерал, руководитель Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс в передаче TV24 «Личность дня» пояснил, что в структуре особое внимание уделяется поведению сотрудников — за использование русского языка во время службы или проявления нелояльности может грозить не только дисциплинарное взыскание, но и отстранение от должности, пишет LA.LV .

«При исполнении служебных обязанностей они не имеют права общаться на иностранном языке. Общение на иностранном языке допускается только в случае контакта с третьими лицами — то есть с иностранцами, которые не владеют государственным языком. В ходе служебных обязанностей необходимо использовать латышский язык — это закреплено и во внутреннем нормативном акте пограничной охраны. Несоблюдение этого может повлечь дисциплинарное наказание», — пояснил Пуятс.

Также проводится проверка лояльности сотрудников. Ранее за проявления нелояльности некоторые лица были отстранены от службы или подвергнуты дисциплинарным мерам.

«Это вызов, потому что значительная часть пограничников происходит из Латгале, где распространённость русского языка выше, чем, например, в Курземе», — добавил он.

Говоря об отстранении от службы за нелояльные действия, Пуятс сообщил, что были случаи восхваления России в социальных сетях. Такая деятельность подрывает авторитет пограничной охраны, подчеркнул генерал.