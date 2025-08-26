В субботу состоялся долгожданный финальный концерт тура Pirmās dienas tūre латвийской группы Prāta Vētra, который собрал более 50 000 зрителей. Однако одна из жительниц Межапарка рассказала, что поведение многих посетителей концерта, приехавших на автомобилях, оставило после себя неприятный осадок, пишет Santa.lv .

«Мои размышления о концерте Prāta Vētra. Надеюсь, что для зрителей это было прекрасное событие, и они беззаботно и счастливо пели вместе с группой. Увы, для меня и моих соседей всё было иначе, потому что снова стало ясно — Рижская дума, Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не способны действовать на опережение и не могут позаботиться о том, чтобы нам, жителям района, не приходилось молиться, чтобы не случилось беды», — пишет женщина.

Неприятный сюрприз она испытала, вернувшись домой и обнаружив, что ей негде припарковать машину. Несмотря на наличие специального разрешения на парковку у дома, все места уже заняли посетители концерта, у которых таких разрешений не было.

Жительница Межапарка подчёркивает, что машины стояли так плотно, что в случае необходимости между ними не смогли бы проехать экстренные службы.

«Да, вот такая у нас реальность каждый раз, когда проходит мероприятие в Межапарке, и это продолжается уже много лет!» — отмечает она.

Женщина рассказала, что за месяц до крупного мероприятия жители окрестных домов направили заявление в Рижскую думу и полицию с просьбой контролировать движение и парковку на проспекте Виестура, улицах Ледургас и Ладес. Полиция пообещала, что в день концерта контроль будет усилен и будут задействованы дополнительные патрули для обеспечения общественного порядка.

«Вчера с 17:30 полиция вызывалась несколько раз — сообщалось о перекрытии движения, о том, что машины припаркованы в зонах, предназначенных для жителей с разрешениями. Их оставляли на перекрёстках, затрудняя или делая невозможным проезд крупного транспорта в район. А водители каршеринга Bolt и CityBee Latvia вовсе не стеснялись говорить, мол, пусть штрафуют — им за это ничего не будет. Спасибо операторам за принятие сообщений, но я не верю, что водители получат хоть какие-то штрафы, ведь полиция так и не приехала», — пишет рижанка.

«До полуночи по указанному адресу не прибыл НИ ОДИН патруль, и ни одному из нарушителей штрафы не были выписаны.

Вывод: у нас нет полиции, на которую можно было бы положиться. Мы сами должны защищать свой район, чтобы в случае беды не жалеть, что могли бы поступить иначе…»

«Для зрителей это всего лишь один концерт, а мы с этим живём постоянно. В июле и августе мероприятия проходили почти каждую неделю, и с каждым новым случаем вседозволенность растёт, ведь за нарушения нет последствий, и появляется смелость поступать так снова…» — заключила жительница Межапарка.

Организаторы концерта заранее призывали гостей парковаться на городских стоянках и улицах в соответствии с правилами дорожного движения. Также можно было приобрести специальные VIP-билеты на парковку. В день концерта был усилен маршрут 11-го трамвая, курсировавшего каждые три минуты до и после мероприятия. Кроме того, были организованы дополнительные железнодорожные рейсы, чтобы зрители могли удобно и быстро добраться домой.