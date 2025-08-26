Baltijas balss logotype
Наша реальность во время концертов в Межапарке: рижанку возмутили посетители концерта Prāta Vētra

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
facebook.com/lasma.paleja

facebook.com/lasma.paleja

ФОТО: Facebook

В субботу состоялся долгожданный финальный концерт тура Pirmās dienas tūre латвийской группы Prāta Vētra, который собрал более 50 000 зрителей. Однако одна из жительниц Межапарка рассказала, что поведение многих посетителей концерта, приехавших на автомобилях, оставило после себя неприятный осадок, пишет Santa.lv.

«Мои размышления о концерте Prāta Vētra. Надеюсь, что для зрителей это было прекрасное событие, и они беззаботно и счастливо пели вместе с группой. Увы, для меня и моих соседей всё было иначе, потому что снова стало ясно — Рижская дума, Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не способны действовать на опережение и не могут позаботиться о том, чтобы нам, жителям района, не приходилось молиться, чтобы не случилось беды», — пишет женщина.

Неприятный сюрприз она испытала, вернувшись домой и обнаружив, что ей негде припарковать машину. Несмотря на наличие специального разрешения на парковку у дома, все места уже заняли посетители концерта, у которых таких разрешений не было.

Жительница Межапарка подчёркивает, что машины стояли так плотно, что в случае необходимости между ними не смогли бы проехать экстренные службы.

«Да, вот такая у нас реальность каждый раз, когда проходит мероприятие в Межапарке, и это продолжается уже много лет!» — отмечает она.

Женщина рассказала, что за месяц до крупного мероприятия жители окрестных домов направили заявление в Рижскую думу и полицию с просьбой контролировать движение и парковку на проспекте Виестура, улицах Ледургас и Ладес. Полиция пообещала, что в день концерта контроль будет усилен и будут задействованы дополнительные патрули для обеспечения общественного порядка.

«Вчера с 17:30 полиция вызывалась несколько раз — сообщалось о перекрытии движения, о том, что машины припаркованы в зонах, предназначенных для жителей с разрешениями. Их оставляли на перекрёстках, затрудняя или делая невозможным проезд крупного транспорта в район. А водители каршеринга Bolt и CityBee Latvia вовсе не стеснялись говорить, мол, пусть штрафуют — им за это ничего не будет. Спасибо операторам за принятие сообщений, но я не верю, что водители получат хоть какие-то штрафы, ведь полиция так и не приехала», — пишет рижанка.

«До полуночи по указанному адресу не прибыл НИ ОДИН патруль, и ни одному из нарушителей штрафы не были выписаны.

Вывод: у нас нет полиции, на которую можно было бы положиться. Мы сами должны защищать свой район, чтобы в случае беды не жалеть, что могли бы поступить иначе…»

«Для зрителей это всего лишь один концерт, а мы с этим живём постоянно. В июле и августе мероприятия проходили почти каждую неделю, и с каждым новым случаем вседозволенность растёт, ведь за нарушения нет последствий, и появляется смелость поступать так снова…» — заключила жительница Межапарка.

Организаторы концерта заранее призывали гостей парковаться на городских стоянках и улицах в соответствии с правилами дорожного движения. Также можно было приобрести специальные VIP-билеты на парковку. В день концерта был усилен маршрут 11-го трамвая, курсировавшего каждые три минуты до и после мероприятия. Кроме того, были организованы дополнительные железнодорожные рейсы, чтобы зрители могли удобно и быстро добраться домой.

#дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • OLGA ОЛЬГА
    26-го августа

    полный бред

    18
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го августа

    Помойка.

    35
    7
  • П
    Процион
    26-го августа

    А пешком добраться до концерта в Межапарке этой жительнице Межапарка ума не хватило? Где вы выцарапываете таких «возмущённых» и почему даёте им слово?

    24
    85
  • LT
    Las Tochka
    Процион
    26-го августа

    Прочитайте ещё раз внимательно. Эта жительница Межапарке не собиралась на концерт. Она всего лишь пыталась поставить свою машину возле своего дома по своему пропуску, как имеет право делать в любой день, но не смогла этого сделать, потому что все места, в том числе, где парковка только по пропускам, заставлены посетителями концертов. На все концерты Праздника Песни и Танца и на Робби Уильяма было то же самое. И это ужасно раздражает. Живу недалеко в частном доме, парковка не нужна на улице, но выехать закупаться в магазин в такие дни тоже невозможно. Вся парковка Рими вплоть до входа в гольф клуб заставлена любителями искусства (

    73
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Процион
    26-го августа

    Ну танцы - шманцы заезжего обезьяна - это для латышей отдельная песТня, чего только стоят его кривлянья на балконе на Домской площади и с бывшим эксом около Мильды.

    45
    5
Читать все комментарии

Видео