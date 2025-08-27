Baltijas balss logotype
Из-за одной дамочки все должны слушать латышский! - Скандал вызвал язык в родительском чате

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
соцсети
Из-за одной дамочки все должны слушать латышский! - Скандал вызвал язык в родительском чате

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

«Я серьёзно рассматривала эту школу, потому что она рядом с домом. Но теперь вижу, что вся коммуникация идёт по-русски. Это печально», — написала Лига.

Некоторые комментаторы были шокированы. По их словам, чат предназначен для организационных вопросов, связанных с учёбой, и он должен вестись на государственном языке. Другие участники комментариев реагируют противоположно: одна из русскоязычных матерей резко высказалась, что «из-за одной дамы все должны были слушать латышский язык».

Ситуация вызвала и официальную реакцию. Государственная служба качества образования (IKVD) напомнила, что даже в чатах между педагогами и родителями в школах обязательна государственная латышская речь. Служба обсудила инцидент с директором гимназии, которая пообещала устранить проблему.

@IlzeZvidrina: «Учительнице вообще не было права задавать такой вопрос. Чат предназначен для обмена информацией об учебном процессе, а не для частных бесед родителей. Удивительно, что в гимназии допускается такая практика».

@mrs_mazaa: «Очень рискованно, ведь понятно, что информация выйдет наружу и будут проблемы. Дети коллеги пошли в первый класс: в одной параллели сразу объявили, что всё будет по-латышски, в другой — после голосования только по-русски».

@liana_langa: «Если хотя бы один гражданин требует общаться на государственном языке, то принцип “большинства голосов” не работает. Чат должен вестись по-латышски — как и собрания жильцов. Нужно повторно потребовать от классного руководителя соблюдать этот порядок».

@IKVD_gov_lv: «Напоминаем, что и в чатах между педагогами и родителями общение должно происходить на государственном языке. Конкретную ситуацию уже обсудили с директором школы, которая пообещала её исправить».

@MagnaLunaCarta: «Пару лет назад водила ребёнка туда на плавание — там был сплошной “русский морок”. На вопрос “где раздевалка?” персонал отвечал только “čo?”».

@FoldBet: «У меня в детсаду была похожая ситуация: мы с учительницей писали в чате по-латышски, игнорировали кириллицу. Через полгода весь чат стал на латышском. Маленькая победа».

#латышский язык #дети и родители #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • 010725
    010725
    27-го августа

    Так понимаю, что, через недолгое время, замечательный латышский ребенок столь замечательных латышских родителей сам захочет покинуть это учебное заведение. Мамаша пойдет на принцип и стнет нескучно уже многим.

    44
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го августа

    Ну вот и полукровка свои 3 цента вставила?

    60
    4
  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    В целом, могу посоветовать: изучайте арабский.

    57
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    27-го августа

    И хинди!

    22
    3
  • З
    Злой
    27-го августа

    Завидую людям- других проблем у них нет в, повезло, можно и х....нёй помаятся, а на собрании жильцов......так я специально против проголосую и решение не примут.

    69
    5
