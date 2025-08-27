В Сигулде 10 000 клиентов остались без электричества

В среду утром в Сигулде было нарушено электроснабжение примерно у 10 000 клиентов АО "Sadales tīkls", сообщили агентству LETA представители компании.

В 7:24 утра в среду был зафиксирован технологический сбой в электросети среднего напряжения, затронувший электроснабжение около 10 000 клиентов в районе улиц Пулквежа Бриеджа, Леона Паэгле, Зинатнес и Института.

Оперативная бригада "Sadales tīkls" приступила к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Выполняя переключения в 20-киловольтной (кВ) электросети, электроснабжение части клиентов было восстановлено около 7:50, а всем клиентам — около 8:50.

Причина перебоя в электроснабжении уточняется.