«До следующей зарплаты — с тремя евро»: реальность многих жителей Латвии 2 2318

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
grani.lv
«До следующей зарплаты — с тремя евро»: реальность многих жителей Латвии

«Мне снова неделю ждать до следующей зарплаты с тремя евро на счету!» – кто из нас хотя бы раз так не говорил? А если таких недель три?

Женщина поделилась в соцсети X: «Сегодня получила зарплату, а к вечеру уже половины нет. Аренда, счета, транспорт, интернет — всё улетело моментально. Каждый месяц одно и то же: деньги приходят, а жить всё равно не на что. Честно говоря, иногда легче взять небольшой кредит и немного выдохнуть, чем сидеть без копейки и ждать чуда».

В комментариях одни советуют пересмотреть расходы и от чего-то отказаться, другие — сменить работу ради более высокой зарплаты. Однако большинство молодых людей в Латвии не уверены в своих возможностях на рынке труда, показал опрос. Судя по нему лишь 10% работников до 25 лет считают, что у молодёжи есть широкие и разнообразные возможности трудоустройства, тогда как 79% признают — подходящих вакансий мало, и найти работу непросто.

В то же время общество в целом оценивает перспективы молодых людей оптимистичнее. Среди работников старше 25 лет почти половина (49%) убеждены, что возможностей много, треть (33%) думают, что они не отличаются от других возрастных групп, а 57% всё же согласны — найти работу молодым сложно.

Мнения работодателей тоже разделились: 39% считают, что возможностей достаточно, 22% — что они такие же, как у всех, и ещё 39% соглашаются, что молодёжи трудно трудоустроиться.

Опрос также показал, что 56% молодых считают мотивирующей зарплатой на первом месте работы 751-1250 евро после уплаты налогов, 20% ждут 1001-1250 евро, 6% хотели бы 1251-1500 евро.

Работодатели высказываются более осторожно: 42% полагают, что для первого рабочего места достаточно 751-1000 евро, и лишь пятая часть готова платить больше 1000 евро.

Молодёжь выделяет три главных критерия при выборе работодателя:

  1. Конкурентная зарплата и бонусы.

  2. Возможности роста — обучение, курсы, карьерные перспективы.

  3. Гибкость работы — совмещение с личной жизнью, дистанционный или гибкий график.

#молодежь #трудоустройство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 29-го августа

    Nauda ir tik daudz kā nekad

    3
    1
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Рабу должно хватать на оплату счетов и чуток на то,чтобы не умер с голода. Это ж первейшее правило дикого постсоветского капитализма,когда до кормушки власти и в бизнес попали голодранцы.

    31
    6

