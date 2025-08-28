Baltijas balss logotype
И за каждого ребенка погасить часть кредита на жилье! 1 910

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
И за каждого ребенка погасить часть кредита на жилье!

На портале manabalss.lv призывают подписания за целый ряд льгот для семей с детьми.

Общество «Латвийское объединение многодетных семей» призывает ответственные отраслевые министерства и Министерство финансов срочно уменьшить неравенство семей с детьми, реализовав три инициативы: увеличить льготы по подоходному налогу с населения (ПНН) за иждивенца с 250 до 500 евро в месяц, обеспечить социальную безопасность для любой мамы в период ухода за младенцем, а также за погашение основной суммы жилищного кредита в размере 15% за каждого последующего ребенка в семье.

Объединение призывает Сейм и Министерство финансов незамедлительно начать увеличение льготы по ПНН за иждивенцев до 500 евро в месяц, установив период 3-летнего постепенного увеличения и предусмотрев увеличение льготы до 430 EUR в месяц уже с 2026 года. При этом было бы важно разработать регулирование, позволяющее родителям переносить между собой неиспользованную часть льготы по ПНН за иждивенца

"Инициатива об увеличении льготы по ПНН за детей уменьшит неравенство доходов и выровняет бремя ПНН на доходы в домашних хозяйствах с детьми и без них. Риск бедности в семьях с детьми растет пропорционально количеству иждивенцев на 1 кормильца. Реализуя эту инициативу, доходы семей работающих родителей увеличились бы на 63,75 EUR в месяц за каждого ребенка", - отметила Элина Трейя, председатель правления общества «Объединение многодетных семей Латвии». Эту инициативу можно поддержать в https://manabalss.lv/i/3705

Сейчас льготы по ПНН за иждивенца составляет 250 евро в месяц. Если необлагаемый минимум для работающего еще недавно повышен до 510 EUR, пенсионерам до 1000 EUR в месяц, а льгота по ПНН за ребенка не пересматривалась годами. При распределении семейных доходов на всех членов домохозяйства налоговая нагрузка на необходимые для содержания детей доходы стала значительно выше, чем на доходы лиц, проживающих в бездетных домохозяйствах.

Третья инициатива, предложенная «Объединением многодетных семей Латвии», — уменьшить основную сумму действующего ипотечного жилищного кредита на 15% (но не более 15 000 EUR) на каждого последующего ребенка в семье, родившегося не ранее 9 месяцев после получения ипотечного кредита. Это стало бы существенной поддержкой семей с детьми, а также реальным стимулом решить расширить семью.

Объединение отмечает, что основным источником финансирования может быть прибыль ALTUM за 2024 год (~ 24 млн евро) или резервный капитал ALTUM.

#дети
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го августа

    И ещё я предлагая , неплатить никакие налоги многодетным семьям.. Что есть брутто, то на руки. А налоги пускай государство и оплачивает, всё равно за наши налоги, простым смертным, никакой пользы нету.. Деньги в трубу, дороги г.... о, медецына уже как в США дорогущая, ни льгот не хрена, хренов узи по полгода ждать по дотациям, и тд..

    5
    0

