Присоединяйтесь: полным ходом идет подписка на латвийскую газету «СЕГОДНЯ»

Дорогие друзья! Спасибо тем, кто остается с нами в нынешнем 2025 году. Продолжим встречаться и в следующем — приглашаем наших постоянных и новых читателей оформить новую подписку на 2026 год !

Мы пишем на родном для сотен тысяч жителей Латвии языке. И мы по-прежнему гарантируем, что наши читатели не потеряют в качестве и будут оставаться в курсе важнейших событий Латвии и мира. Особенно это важно для наших родителей, дедушек и бабушек, которые традиционно доверяют бумажной прессе и газете "СЕГОДНЯ", в частности.

Между тем объективной информации на русском языке все труднее пробиваться к читателям. Рост цен на услуги типографии и почты, почти полное отсутствие государственной поддержки СМИ на русском языке делают издание газеты все более дорогим удовольствием.

Повышать стоимость подписки? Нет, на это мы пойти не могли и нашли другой способ, как сохранить подписные цены на уровне минувшего года. В следующем году вы будете получать все привычную информацию три раза в неделю.

Во вторник по традиции основной акцент будет сделан на полезных деловых новостях, которые помогут, как минимум, сохранить, а возможно и приумножить ваши доходы. Плюс, конечно, важнейшая актуальная и развлекательная информация, которую готовят любимые журналисты, пишущие для вас еще со времен легендарной «Советской молодежи»,

В среду к вам будет приходить обновленная газета «Сегодня НЕДЕЛЯ», которая совсем недавно стала больше – 64 страницы живых авторских материалов от лучших журналистов Латвии. У нас вы найдете анализ политической и экономической ситуации в стране и мире; помощь в решении социальных, юридических, медицинских вопросов; интервью с интересными людьми и многое другое.

В газете также остались любимые приложения – «ЛАВКА СКАНВОРДОВ», «ТЫСЯЧА СЕКРЕТОВ», ТВ-ПРОГРАММА.

В пятницу наши журналисты сообщат о новых правилах жизни города и страны, об изменениях в налогах, пенсиях и зарплатах, о событиях на выходных и о многом другом, что наверняка заинтересует наших читателей. А это – здоровье, дом и сад, кулинарные рецепты, увлекательные истории замечательных людей, прогноз погоды, гороскоп и другие важные темы.

В АВГУСТЕ годовая подписка на ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ газеты «СЕГОДНЯ» предлагается ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 179 евро. Предложение действительно до 31 августа 2025 года.

Можно также забирать газету в ближайшем киоске Narvesen — в этом случае годовая подписка будет дешевле.

Кроме того, каждому подписчику мы подготовили специальные подарки!

Будем вместе! Оплатить счет на подписку можно на почте, в интернет-банке, а также в редакции, лично получив там свой ПОДАРОК.

Больше информации по тел. 80008850, 67088707.