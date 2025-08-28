Baltijas balss logotype
С октября в Риге плата за теплоэнергию прилично вырастет

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
С октября в Риге плата за теплоэнергию прилично вырастет
ФОТО: pixabay

Тариф на теплоэнергию компании АО "Rīgas siltums" с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за мегаватт-час (MWh), свидетельствует опубликованная Министерством экономики информация, сообщает ЛЕТА.

В министерстве также пояснили, что базовый тариф "Rīgas siltums" без корректировки вырастет на 4,1% — до 80,96 евро за MWh. Указанный тариф был утверждён Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Первоначально поданный в регулятор тариф, по информации самой компании, предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за MWh, включая компоненту непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за MWh. В настоящее время итоговый тариф "Rīgas siltums" с компонентой непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за MWh составляет 74,17 евро за MWh.

Министерство поясняет, что меньший рост тарифа по сравнению с первоначально запланированным стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене, более низкой, чем утверждённый тариф на производство теплоэнергии, а также проведённой оптимизации теплового рынка — полной переходу на ежедневную торговлю. Это обеспечит более низкую закупочную цену на тепло, вырабатываемое с использованием биотоплива, и позволит максимально использовать остаточное тепло.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что тот факт, что удалось добиться меньшего повышения тарифа, чем планировалось изначально, доказывает: при участии всех сторон можно найти решение.

Министерство экономики является акционером не только "Rīgas siltums", но и АО "Latvenergo", который является одним из независимых поставщиков теплоэнергии.

«Регулярные совместные обсуждения и поиск возможностей для сдерживания роста тарифа дали результат», — подчеркнул Валайнис.

Как уже сообщалось, оборот концерна "Rīgas siltums" за первую половину финансового года (с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года) составил 189,28 млн евро — на 12% меньше, чем за тот же период годом ранее. В то же время прибыль концерна выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

"Rīgas siltums" является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", а "Latvenergo" владеет 0,005% акций.

#отопление
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Как сказал мне как то один еврей из Израиля -У вас к власти пришли голодранцы и никак не могут нажраться. И привел примеры:Годман был преподавателем,Шкеле цветы продавал,Савицкий работал в КГБ и т.д.и и т п. Даже кто занимал какие то госпосты в ЛССР ,то и там не шиковал. А сейчас такое раздолье -грабь-не хочу и тебе за это не будет. Да и контроль осуществляют самые жадные из кланов,которые контролируют страны . Не повезло нам изначально,а ведь могли бы жить как живут литовцы или эстонцы,ко орые не сильно то контролируются и грабить народ и страну не дают упырям.А кто они такие -уже знают даже латыши,называя их латышами с интересными фамилиями .

    25
    1
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Давай скажем им,что повысим тариф на 30%,а потом скинем до 12 и мы хорошие,ведь скоро выборы...

    18
    1
  • F
    FOXBAT
    28-го августа

    Твари ! С Россией надо дружить....

    43
    9
  • П
    Процион
    28-го августа

    Много слов, а нужных нет. Почему, по какой причине решено повысить тариф. Кто инициатор этого повышения (имя-фамилия,должность).

    66
    2
  • Е
    Ехидный
    Процион
    28-го августа

    имя всем известно - жадность !!!

    41
    4
Читать все комментарии

