«Как 37 минут без OCTA обошлись мне в 350 евро!» - Линда предупреждает водителей 9 1219

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2025
Latvijas Avīze
«Как 37 минут без OCTA обошлись мне в 350 евро!» - Линда предупреждает водителей
ФОТО: LETA

В Латвии на автомобильных дорогах 1-1,5% транспортных средств не имеют обязательной гражданско-правовой ответственности (OCTA) страхования владельцев транспортных средств, сообщила Латвийская ассоциация страховщиков (LAA).

2Одной из таких является Линда, которая поделилась своей историей в социальной сети Threads.

«Два дня назад я случайно наткнулась на электронное письмо с предупреждением, что OCTA истекла. Почему случайно? Потому что после обновления iPhone сам решает, какие электронные письма поместить в какой ящик.

На этот раз — никаких SMS от Octa24, никаких электронных писем. Только предупреждение от CSDD. Конечно, я сразу же купила полис – в 19:08.

На следующий день – электронное письмо: «Фоторадар зафиксировал Ваш автомобиль в 18:31… без OCTA».

350 евро – болезненная поездка. Друзья, поставьте себе хотя бы 100 напоминаний. Я уже сделала это на следующий год», – дает она ценный совет.В комментариях люди делятся своим опытом.

#страхование #авто #штрафы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • ОВ
    Оби Ван
    29-го августа

    А в чём проблема? Если нет страховки, то её нет. 5, 10, или 100500 минут, без разницы сколько её нет если ты в аварию попал. Либо есть, либо нет.

    12
    6
  • Д
    Дед
    Оби Ван
    29-го августа

    В соответствии с законом, человека можно наказывать, если он умышленно совершает правонарушение и обязанность мента и суда доказать умысел, то есть он должен знать, что едет без страховки. Если он этого не знал, то его наказывать нельзя, но это не в латышской стране. здесь - плати штраф и побольше!

    15
    3
  • Л
    Лёва
    29-го августа

    Самое дибильное нововведение - отказ от наклеек ТО на стекло. У меня скажем 5 машин. Да или одна, без разницы. Мне теперь что? Чтобы проверить дату следующего ТО - надо в интернет лезть?

    Сколько эта наклейка стоит? Ее себистоимость- центы. Ну продавали ее за пару евро. КОМУ она мешала? Зачем убрали?

    74
    9
  • A
    Anim
    Лёва
    29-го августа

    Для того и убрали, чтобы штрафовать.

    Кое-кто ни на что больше неспособны, кроме как драть налоги и штрафы. С каждым годом - всё больше.

    54
    5
  • С
    Сарказм
    Лёва
    29-го августа

    Не знаю, мне CSDD в ящик недели за 2 (а то и за месяц) спамить начинает, мол, заканчивается ТО. Записываюсь электронно на удобное мне время, оплачиваю все поборы, приезжаю, минут за 20 все прохожу без шума и пыли и уезжаю. Все работает отлично. По страховкам тоже не парюсь, много лет со страховым брокером и ERGO, они точно за месяц и СМС шлют и мейлы с новыми предложениями, так что тоже пропустить мудрено.

    11
    0
  • Л
    Лёва
    Лёва
    29-го августа

    Вот вас и лишили без вашего согласия выбора, и это плохо. Не все мониторят ящики как заведенные каждый день. И бывает ситуация, когда нужно это видеть не за 14 дней до часа Х, а пораньше. Бывает нужно связать заказ запчастей, приход своего автомеханика с отпуска, ещё чего. Да вообще куча разных ситуаций. И одно дело, когда у тебя это перед глазами в любой момент времени, и посмотреть это секунда- и совсем другое, когда это "где-то там". Любая проблема с ящиком , взломали там, или ещё что и привет. Цсдд это не волнует. Они отослали- дальше- ваши проблемы.

    И в очередной раз правительство усложнило жизнь латвийцам буквально на ровном месте

    8
    5
  • Д
    Дед
    Лёва
    29-го августа

    За 10 евро за наклейку, то, что вы платили на техосмотре, купите блокнотик и приклейте на то же место дату следующего техосмотра. А за 50 евро, даже человека можете нанять, кто Вам это сделает.

    7
    2
  • С
    Сарказм
    Лёва
    29-го августа

    У меня половина работы через мейлы, так что все ящики проверяю раз по 5 в день. Не говоря уже о том, что я примерно помню, что ТО у меня зимой (кстати в этом году непонятно с чего выдали на 2 года, хотя машинка старше 5 лет), так что не проблема залезть к ним на страницу заранее и освежить дату в памяти, можно в телефон забить напоминалку, можно тупо листик приклеить на видном месте дома и каждый день себе напоминать. Короче, невелика проблема, решается на раз-два. Зато теперь не впаривают наклейки за нехилые деньги (не предоставляя никакого, кстати, выбора, хочешь кататься - покупай кусочек серебристого пластика с клеем), которые сами по себе нафик никому не нужны и только портят стекло.

    4
    1
  • Л
    Лёва
    Лёва
    29-го августа

    Сарказму.

    А у меня другая ситуация. У меня есть рабочий мэйл, который я использую 5 дней в неделю, и есть личный, который в цсдд. И личный я могу месяцами не проверять. Как теперь будем правду искать? По вашему случаю исключительно, или у людей могут быть другие варианты? И вообще цифровизация- дичайшее зло. Где-то была статья о перебое со светом и неспособности расплатиться за товары первой необходимости. Или использовать любую из ваших интернет плюшек.

    И да. Теперь приходится писать бумажки и клеить.

    А тем, кто писал об экономии в 10евро- я по счету за техосмотр этого не почувствовал от слова совсем

    3
    0
Читать все комментарии

