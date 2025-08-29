«Как 37 минут без OCTA обошлись мне в 350 евро!» - Линда предупреждает водителей

В Латвии на автомобильных дорогах 1-1,5% транспортных средств не имеют обязательной гражданско-правовой ответственности (OCTA) страхования владельцев транспортных средств, сообщила Латвийская ассоциация страховщиков (LAA).

2Одной из таких является Линда, которая поделилась своей историей в социальной сети Threads.

«Два дня назад я случайно наткнулась на электронное письмо с предупреждением, что OCTA истекла. Почему случайно? Потому что после обновления iPhone сам решает, какие электронные письма поместить в какой ящик.

На этот раз — никаких SMS от Octa24, никаких электронных писем. Только предупреждение от CSDD. Конечно, я сразу же купила полис – в 19:08.

На следующий день – электронное письмо: «Фоторадар зафиксировал Ваш автомобиль в 18:31… без OCTA».

350 евро – болезненная поездка. Друзья, поставьте себе хотя бы 100 напоминаний. Я уже сделала это на следующий год», – дает она ценный совет.В комментариях люди делятся своим опытом.