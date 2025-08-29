Baltijas balss logotype
Ленину отпилили пальцы, но он стоит - в Екабпилсе до сих пор «прославляют»? 3 1188

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2025
kasjauns.lv
Ленину отпилили пальцы, но он стоит - в Екабпилсе до сих пор «прославляют»?

На территории принадлежащего депутату Екабпилсской краевого думы Айгару Нитишу предприятия Ošukalns уже долгое время стоит внушительных размеров памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину. Как так вышло?

О гранитном памятнике на территории Ošukalns сообщил житель по имени Юрис, который выразил обеспокоенность тем, что таким образом прославляется оккупационный режим и коммунистический вождь Ленин.

Телепередача «Bez Tabu» связалась с председателем правления предприятия и депутатом Екабпилсской краевой думы Айгаром Нитишем. Когда его спросили, почему на территории Ošukalns находится памятник, он ответил, что «это история». Давным-давно, когда памятник был демонтирован, его установили на территории предприятия Lauktehnika, которое тогда являлось государственным предприятием. Затем предприятие Lauktehnika было приватизировано. После этого территория перешла одному владельцу, потом другому, а в итоге третьим владельцем стало предприятие Ošukalns, объяснил Нитиш.

В годы советской оккупации массивный памятник возвышался в центре Екабпилса. Айгар Нитиш подчеркнул, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и руководителя пролетарской революции Владимира Ленина.

«Были разные курьезные случаи. В своё время пытались его украсть. Потом пытались уговорить нас отдать его в другой город какому-то коллекционеру, но мы его храним у себя. Он был повреждён — пальцы были отпилены. В своё время пытались проверить, бронза это или что-то другое. Вот так он там и стоит», - объяснил депутат.

![660x471_precise (2).jpeg](https://bb.lv/storage/upload/660x471_precise (2).jpeg)

#ленин #память
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleksandr
    29-го августа

    Вообще-то Ленин никогда не был коммунистическим лидером. Он продвигал идею коммунизма, но коммунизма, как нам известно, нигде не было. А вот то что он был вождём мирового пролетариата - это однозначно! А латыши были одними из самых угнетаемых пролетариев! А когда получили независимость, некоторые, понаглее, стали буржуа. Вот теперь мы под их дудку пляшем! А пролетарии до сих пор в однокомнатных ютятся!

    1
    0
  • З
    Злой
    29-го августа

    Интересно, куда Росликов пропал, да, умеют органы "убедить " , не растеряли сноровку за более чем 100- летнюю историю, и этот тоже наших любил, исполнительные.

    2
    0
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Фигура Оливера Кромвеля в Англии неоднозначна ,но памятник никто не сносит. Тут то и сказать то нечего про тех,кто что то сносит,переименовывает и пытается переписать.Дебилы,б...дь.

    47
    1
Читать все комментарии

