Ленину отпилили пальцы, но он стоит - в Екабпилсе до сих пор «прославляют»?

На территории принадлежащего депутату Екабпилсской краевого думы Айгару Нитишу предприятия Ošukalns уже долгое время стоит внушительных размеров памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину. Как так вышло?

О гранитном памятнике на территории Ošukalns сообщил житель по имени Юрис, который выразил обеспокоенность тем, что таким образом прославляется оккупационный режим и коммунистический вождь Ленин.

Телепередача «Bez Tabu» связалась с председателем правления предприятия и депутатом Екабпилсской краевой думы Айгаром Нитишем. Когда его спросили, почему на территории Ošukalns находится памятник, он ответил, что «это история». Давным-давно, когда памятник был демонтирован, его установили на территории предприятия Lauktehnika, которое тогда являлось государственным предприятием. Затем предприятие Lauktehnika было приватизировано. После этого территория перешла одному владельцу, потом другому, а в итоге третьим владельцем стало предприятие Ošukalns, объяснил Нитиш.

В годы советской оккупации массивный памятник возвышался в центре Екабпилса. Айгар Нитиш подчеркнул, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и руководителя пролетарской революции Владимира Ленина.

«Были разные курьезные случаи. В своё время пытались его украсть. Потом пытались уговорить нас отдать его в другой город какому-то коллекционеру, но мы его храним у себя. Он был повреждён — пальцы были отпилены. В своё время пытались проверить, бронза это или что-то другое. Вот так он там и стоит», - объяснил депутат.

![660x471_precise (2).jpeg](https://bb.lv/storage/upload/660x471_precise (2).jpeg)