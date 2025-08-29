Baltijas balss logotype
В Риге прошел пикет против полного перевода обучения на латышский язык 1 1456

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2025
LSM.LV
В Риге прошел пикет против полного перевода обучения на латышский язык
ФОТО: LETA

У здания Сейма сегодня прошёл пикет против полного перехода образования на государственный язык.

Участники пикета держали плакаты с надписями на латышском и русском языках «Учиться на родном языке!», «Мы — Латвия!», «За свободное право выбора языка обучения!», сообщает общественный портал LSM+.

Пикет стал акцией протеста против прекращения общеобразовательных программ для национальных меньшинств. Именно в этом учебном году школы полностью переходят на обучение на латышском. Так называемых школ нацменьшинств больше не будет, родной язык — факультативно.

Пикет организовала Ассоциация поддержки русскоязычных школ Латвии. По мнению организации, обучение по интересам вне уроков не может заменить образования на родном языке.

Читайте нас также:
#русский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    30-го августа

    И что омбудсмены и свободная демократическая Европа, наверное поддержали законные требования 40% детей?

    16
    1

