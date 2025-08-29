В Риге прошел пикет против полного перевода обучения на латышский язык

У здания Сейма сегодня прошёл пикет против полного перехода образования на государственный язык.

Участники пикета держали плакаты с надписями на латышском и русском языках «Учиться на родном языке!», «Мы — Латвия!», «За свободное право выбора языка обучения!», сообщает общественный портал LSM+.

Пикет стал акцией протеста против прекращения общеобразовательных программ для национальных меньшинств. Именно в этом учебном году школы полностью переходят на обучение на латышском. Так называемых школ нацменьшинств больше не будет, родной язык — факультативно.

Пикет организовала Ассоциация поддержки русскоязычных школ Латвии. По мнению организации, обучение по интересам вне уроков не может заменить образования на родном языке.