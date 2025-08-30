Индексация латвийских пенсий-2025: примеры расчетов и надбавок

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс на пресс-конференции признал, что «к сожалению, в магазинах цены выше, чем компенсирует индексация; в компетенцию Минблага входит проведение индексации, однако задача правительства – снизить цены на продукты питания в магазинах».

Что решили

пенсии латвийских сениоров вырастут от 6,35% до 7,87% – в зависимости от стажа;

для большинства пенсионеров в этом году будут проиндексированы полностью те пенсии, которые не превышают 1488 евро.

Отметим: это меньшая сумма, чем ранее назвалась в «Плане специального бюджета на 2025 год» – предварительно речь шла о сумме в 1518 евро – предположительной средней зарплате по Латвии за прошлый год, облагавшейся взносами обязательного соцстрахования.

Впрочем, в Латвии и так не многие сениоры могут похвастаться, что их пенсия превышает 1488 евро. По данным Госагентства социального страхования (ГАСС, VSAA), средняя пенсия по старости в мае этого года в Латвии – 624,01 евро.

Примеры подсчета прибавок после индексации

Минюст поясняет, что пенсионный индекс состоит из фактического индекса потребительских цен или инфляции за 12-месячный период и части процента положительного реального роста суммы заработной платы и страховых взносов (то есть суммы всех денег, из которых в течение года должны были быть уплачены взносы на социальное страхование).

В индексации пенсий по возрасту, помимо фактического индекса потребительских цен, также будет учитываться часть прироста фонда заработных плат, с которых платятся страховые взносы.

Итак, если ваш страховой стаж:

до 29 лет – 50% от прироста фонда заработных плат;

от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных или особо вредных условиях труда – 60%;

от 40 до 44 лет – 70%;

45 лет и более – 80%.

Таким образом, для тех, у кого страховой стаж составляет:

до 29 лет, при пересмотре пенсии по возрасту будет применен коэффициент 1,0635;

от 30 до 39 лет – коэффициент 1,0686;

от 40 до 44 лет – коэффициент 1,0737;

45 лет и более – коэффициент 1,0787.

Сколько это получается в деньгах:

Например, если размер назначенной пенсии по возрасту составляет 600 евро, то пенсионер с накопленным страховым стажем:

до 29 лет с октября этого года будет получать 638,1 евро (увеличение на 38,10 евро);

от 30 до 39 лет – пенсия составит 641,16 евро (увеличение на 41,16 евро);

от 40 до 44 лет – пенсия составит 644,22 евро (увеличение на 44,22 евро);

45 лет и более – пенсия увеличится до 647,22 евро (увеличение на 47,22 евро).

Стаж до 1995 года: у кого будет доплата 43 евро

Об индексации доплат к стажу до 31 декабря 1995 года:

в 2025 году размер доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года составит 2,58 евро за один год стажа, если пенсия назначена до 31 декабря 1996 года. Если пенсия назначена после 31 декабря 1996 года, размер доплаты – 1,72 евро за один год стажа;

за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будут применяться фактический индекс потребительских цен и 50% от процентов реального прироста суммы заработных плат, с которых выплачиваются страховые взносы – то есть будет применяться индекс 1,0635;

при индексации доплаты соответствующий индекс будет применяться в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и в размере 2,43 евро – за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости назначена до 31 декабря 1996 года или же пенсия по инвалидности назначена и необходимый для назначения пенсии по старости возраст достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что текущий размер доплаты, который в настоящее время составляет 1,62 евро и 2,43 евро за один год страхового стажа, будет пересмотрен с применением коэффициента 1,0635.

Таким образом, люди, которые получали 1,62 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года стажа, будут получать 1,72 евро; а те, кто получал 2,43 евро – 2,58 евро.

Пенсионер, которому назначена пенсия по возрасту в размере 610 евро за общий страховой стаж 45 лет и определена доплата в размере 40,5 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года), с 1 октября, после индексации, будет получать пенсию по возрасту 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро.

Никаких заявлений писать не нужно

Индексации будут подлежать пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, которые назначены или пересчитаны до 30 сентября 2025 года.

Пенсионерам для этого ничего делать не нужно – это произойдет автоматически. Перерасчет обеспечит Государственное агентство социального страхования.

Но помним! С общей суммы пенсии и доплаты также может быть удержан подоходный налог: необлагаемый минимум в 2025 году составляет 1000 евро.

Сениор с пенсией в 600 евро в зависимости от стажа в октябре получит прибавку от 38,10 евро до 47,22 евро.

О справедливости

На пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс пояснил: при индексации пенсий этого года важным является «измерение справедливости» – к пенсиям людей с более долгой трудовой жизнью и более длительным страховым стажем применяется более высокий индекс. Это означает, что пенсии тех, кто дольше вносил социальные взносы, будут повышены больше. Такой подход, по мнению главы Минблага, позволяет сбалансировать и принцип солидарности, и заслуг.