Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Надо ли запретить в Латвии печное отопление? Мнения расходятся 6 1503

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Надо ли запретить в Латвии печное отопление? Мнения расходятся
ФОТО: LETA

В социальной сети X развернулась острая дискуссия о том, может ли печное отопление когда-либо быть запрещено и в Латвии — подобно тому, как это уже реализовано в некоторых европейских городах с целью снижения загрязнения воздуха, пишет LA.LV.

Обсуждение начал пользователь под ником @hmm_pff, который указал: «Насколько мне известно, в некоторых европейских городах печное отопление запрещено уже десятилетиями — чтобы снизить загрязнение воздуха. Есть ли у @RigasDome подобные планы?»

Первым возразил пользователь по имени Гунтис, подчеркнув, что такой шаг был бы чрезмерным: «Надеюсь, до такого абсурда мы никогда не дойдём. Уже достаточно и с запретом сжигания веток, который вообще нужно бы отменить».

В свою очередь другой участник дискуссии привёл контраргумент, сославшись на страны Северной Европы: «В Финляндии 5 миллионов саун с дровяным отоплением и самый чистый воздух в мире! Лучше брось то д*, что куришь!»

К обсуждению присоединился и пользователь Лаурис, который защитил дровяное отопление как экономически выгодное и проверенное решение: «Дрова по-прежнему — самое дешёвое и устойчивое возобновляемое топливо. Оно стабильно и надёжно работает ещё с тех времён, когда человек жил в пещерах и научился добывать огонь».

Несколько пользователей X отметили, что главная проблема не в самих дровах, а в том, что часть жителей сжигает в печах то, что туда попадать не должно. В дискуссии упоминалось, что люди нередко топят мусором, одеждой и даже старыми мебельными изделиями, что существенно усиливает загрязнение воздуха и создаёт опасные для здоровья дымовые выбросы.

А что вы думаете?

Читайте нас также:
#отопление #дрова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
6
2
0

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го августа

    В самую первую очередь следует запретит топить на хуторах. Да и отследить довольно просто - идёт дым из трубы, тут же и полицаи и штраф на месте.

    15
    5
  • Д
    Дед
    30-го августа

    Это всего лишь для того, чтобы большая часть населения оказалась под контролем отопительных контор, которые очень даже неплохо зарабатывают на населении. А то привыкли бабки по чулкам прятать, обнаглели, сами свой лес спилили, сами высушили, сами обогрелись. Налогов Родине никаких, чинуши не наварились, вот и вся экология. Отапливать чем предлагают, либо газом, в котором интерес чиновника сидит, либо той же щепой, которую закупили, так же с интересом чинуши.

    48
    3
  • З
    Злой
    30-го августа

    Топил дровами, топлю и буду топить, если будет запрет просто буду топить когда стемнеет не видно откуда дым идёт..

    44
    3
  • Ч
    Чангл
    Злой
    30-го августа

    Просто у тебя нищебрд нет возможности купить альтернативный способ. 10к не по кармн

    2
    37
  • З
    Злой
    Злой
    30-го августа

    У меня установлены 2 тепловых насоса воздух- воздух Panasonic мощностью 5кВт каждый, СОР=5 (если тебе, умник, это хоть что-то говорит), также установлен дизельный котёл, тепловой мощностью 40кВт, дизель беру по справке о тВИДа без акцизного налога, красного цвета, в дизель добавляют пигмент, чтобы ты в машину его не лил, но всё это вызывает зависимость от латвэнерго или нефтяных магнатов, а я беру дрова у надёжного поставщика и многим показываю фигу, а не мои деньги.

    10
    2
  • З
    Злой
    Злой
    30-го августа

    Так что, чангл, извини, но нищеброд это ты со своей газовой плитой 50- летней давности производства завода в Бресте,.

    11
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 236
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 257
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 264
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 519

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 76
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 29
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 21
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 32
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 150
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 67
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 76
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 29
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео