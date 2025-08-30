Надо ли запретить в Латвии печное отопление? Мнения расходятся

В социальной сети X развернулась острая дискуссия о том, может ли печное отопление когда-либо быть запрещено и в Латвии — подобно тому, как это уже реализовано в некоторых европейских городах с целью снижения загрязнения воздуха, пишет LA.LV .

Обсуждение начал пользователь под ником @hmm_pff, который указал: «Насколько мне известно, в некоторых европейских городах печное отопление запрещено уже десятилетиями — чтобы снизить загрязнение воздуха. Есть ли у @RigasDome подобные планы?»

Первым возразил пользователь по имени Гунтис, подчеркнув, что такой шаг был бы чрезмерным: «Надеюсь, до такого абсурда мы никогда не дойдём. Уже достаточно и с запретом сжигания веток, который вообще нужно бы отменить».

В свою очередь другой участник дискуссии привёл контраргумент, сославшись на страны Северной Европы: «В Финляндии 5 миллионов саун с дровяным отоплением и самый чистый воздух в мире! Лучше брось то д*, что куришь!»

К обсуждению присоединился и пользователь Лаурис, который защитил дровяное отопление как экономически выгодное и проверенное решение: «Дрова по-прежнему — самое дешёвое и устойчивое возобновляемое топливо. Оно стабильно и надёжно работает ещё с тех времён, когда человек жил в пещерах и научился добывать огонь».

Несколько пользователей X отметили, что главная проблема не в самих дровах, а в том, что часть жителей сжигает в печах то, что туда попадать не должно. В дискуссии упоминалось, что люди нередко топят мусором, одеждой и даже старыми мебельными изделиями, что существенно усиливает загрязнение воздуха и создаёт опасные для здоровья дымовые выбросы.

А что вы думаете?