Огромная очередь в Риге вызвала у многих удивление (фото) 0 1150

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Большинство — 71% жителей Латвии — не умеют проплыть хотя бы 200 метров, а каждый третий признался, что в жизни оказывался в потенциально опасной ситуации на воде, свидетельствует исследование, проведённое Латвийской федерацией плавания (ЛФП) и обществом "Безопасное плавание", пишет tautaruna.lv.

Огромная очередь в Риге вызвала у многих удивление (фото) tautaruna.lv

Как написал Карлис в социальной сети X, в Риге, похоже, не так уж много возможностей научиться и совершенствовать навыки плавания — по крайней мере, об этом свидетельствует огромная очередь у бассейна в Кипсале.

"Честно говоря, не помню, когда в последний раз стоял в такой длинной очереди. В 8:00 в бассейне Кипсалы начали продавать абонементы на обучение плаванию, а это очередь спустя 25 минут (позади меня ещё человек 20). Может быть, в Риге действительно не хватает возможностей для обучения плаванию?" — задумался Карлис. Он также добавил, что простоял в очереди три часа.

Пользователи соцсети поделились своим опытом:

  • Вайва: Раньше звонила в Кипсалу, но, услышав об этом способе записи, отложила идею учиться плавать.
  • Анете: Ого, слышала об этом, но до конца не верила.
  • Кристине: Если живёшь в Плявниеках или Дарзциемсе, с бассейнами всё плохо. Хотела записать дочку — ей очень нравится. Но так и не удалось. Всё перерыла — ничего не поняла. Да и ездить по городу возможности нет.
  • Эгар: Цифровизация до Кипсалы ещё не дошла?! Где все эти э-системы, если нужно стоять в очереди, чтобы купить абонемент...
  • Том: Да, в Риге действительно не хватает возможностей учиться плавать. Даже в организованном обучении для вторых классов из 29 детей предложили обучение только десятерым. Частным образом тоже ничего подходящего не нашли.
  • Анна: Это уже традиция. Я тоже стояла в очереди, когда мои дети ходили туда на уроки плавания. Что поделаешь — бассейнов и детских тренеров мало...
#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
