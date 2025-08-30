Большинство — 71% жителей Латвии — не умеют проплыть хотя бы 200 метров, а каждый третий признался, что в жизни оказывался в потенциально опасной ситуации на воде, свидетельствует исследование, проведённое Латвийской федерацией плавания (ЛФП) и обществом "Безопасное плавание", пишет tautaruna.lv .

Как написал Карлис в социальной сети X, в Риге, похоже, не так уж много возможностей научиться и совершенствовать навыки плавания — по крайней мере, об этом свидетельствует огромная очередь у бассейна в Кипсале.

"Честно говоря, не помню, когда в последний раз стоял в такой длинной очереди. В 8:00 в бассейне Кипсалы начали продавать абонементы на обучение плаванию, а это очередь спустя 25 минут (позади меня ещё человек 20). Может быть, в Риге действительно не хватает возможностей для обучения плаванию?" — задумался Карлис. Он также добавил, что простоял в очереди три часа.

Nudien neatceros, kad būtu tik garā rindā stāvējis. 8:00 Ķīpsalas baseinā uzsāka pārdot abonementus peldētapmācībām, un šī ir rinda pēc 25 minūtēm (aiz manis vēl kādi cilvēki 20).

Vai varētu būt tā, ka Rīgā trūkst iespēju mācīties peldēt? pic.twitter.com/mzOItQbJmj — Kārlis Ozols (@ooozols) August 23, 2025

Пользователи соцсети поделились своим опытом: