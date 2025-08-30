Иллюстративное фото.
Большинство — 71% жителей Латвии — не умеют проплыть хотя бы 200 метров, а каждый третий признался, что в жизни оказывался в потенциально опасной ситуации на воде, свидетельствует исследование, проведённое Латвийской федерацией плавания (ЛФП) и обществом "Безопасное плавание", пишет tautaruna.lv.
Огромная очередь в Риге вызвала у многих удивление (фото) tautaruna.lv
Как написал Карлис в социальной сети X, в Риге, похоже, не так уж много возможностей научиться и совершенствовать навыки плавания — по крайней мере, об этом свидетельствует огромная очередь у бассейна в Кипсале.
"Честно говоря, не помню, когда в последний раз стоял в такой длинной очереди. В 8:00 в бассейне Кипсалы начали продавать абонементы на обучение плаванию, а это очередь спустя 25 минут (позади меня ещё человек 20). Может быть, в Риге действительно не хватает возможностей для обучения плаванию?" — задумался Карлис. Он также добавил, что простоял в очереди три часа.
Nudien neatceros, kad būtu tik garā rindā stāvējis. 8:00 Ķīpsalas baseinā uzsāka pārdot abonementus peldētapmācībām, un šī ir rinda pēc 25 minūtēm (aiz manis vēl kādi cilvēki 20).— Kārlis Ozols (@ooozols) August 23, 2025
Vai varētu būt tā, ka Rīgā trūkst iespēju mācīties peldēt? pic.twitter.com/mzOItQbJmj
Пользователи соцсети поделились своим опытом:
- Вайва: Раньше звонила в Кипсалу, но, услышав об этом способе записи, отложила идею учиться плавать.
- Анете: Ого, слышала об этом, но до конца не верила.
- Кристине: Если живёшь в Плявниеках или Дарзциемсе, с бассейнами всё плохо. Хотела записать дочку — ей очень нравится. Но так и не удалось. Всё перерыла — ничего не поняла. Да и ездить по городу возможности нет.
- Эгар: Цифровизация до Кипсалы ещё не дошла?! Где все эти э-системы, если нужно стоять в очереди, чтобы купить абонемент...
- Том: Да, в Риге действительно не хватает возможностей учиться плавать. Даже в организованном обучении для вторых классов из 29 детей предложили обучение только десятерым. Частным образом тоже ничего подходящего не нашли.
- Анна: Это уже традиция. Я тоже стояла в очереди, когда мои дети ходили туда на уроки плавания. Что поделаешь — бассейнов и детских тренеров мало...
Оставить комментарий