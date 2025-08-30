«Прошлый год был печальным» – эксперт проекта Baby Box о новорождённых, от которых отказываются родители

«У каждого из нас в жизни есть несколько способов и возможностей сделать выбор в момент кризиса. И у нас есть шанс поступить ответственно, особенно если речь идёт о ребёнке или новорождённом и его жизни», – отметила Звирбуле.

По её словам, у родителей есть возможность оставить ребёнка в «беби-боксе», в родильном отделении, передать его под опеку медиков. Но есть и другой путь – поступить безответственно по отношению к жизни ребёнка и выбрать решение, за которое предусмотрена уголовная ответственность, добавила руководитель проекта.

«Слава Богу, такие случаи в Латвии происходят нечасто. К сожалению, прошлый год был для нас печальным, так как в первой половине года умерли двое новорождённых. До этого в течение нескольких лет таких случаев вовсе не было», – сообщила Звирбуле.

«Я хотела бы надеяться, что "беби-бокс" – это один из способов, который помогает избежать таких ситуаций. В среднем каждый год в Латвии в "беби-боксах" оставляют четырёх детей», – подчеркнула она.

По её словам, в стране действует очень хорошая система поддержки, и хочется верить, что если человек осознаёт, что переживает кризис, найти, к кому обратиться за помощью, – реально и возможно.