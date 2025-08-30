Baltijas balss logotype
Собирают подписи, чтобы внести важные изменения по выплатам OCTA

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Собирают подписи, чтобы внести важные изменения по выплатам OCTA
ФОТО: Unsplash

На портале общественных инициатив "Mana balss" начат сбор подписей за более быструю выплату компенсаций по обязательному страхованию гражданской ответственности (OCTA), предлагая сократить максимальный срок выплаты с 30 календарных до 15 рабочих дней после получения всех необходимых документов, пишет ЛЕТА.

Инициатором инициативы указан Эдгар Яншевиц. Он поясняет, что в настоящее время по закону выплаты по OCTA должны производиться в течение 30 дней, однако на практике люди часто ждут два-три месяца. Это означает, что после аварии пострадавший остаётся без средств на ремонт автомобиля и зачастую — без возможности передвижения, отмечает Яншевиц.

Он предлагает включить в закон механизм пеней за просрочку, например, 0,05% от суммы компенсации за каждый день задержки.

Кроме того, Яншевиц считает необходимым ввести обязательную систему отслеживания статуса дела, которую обеспечивал бы страхователь под контролем Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС). Соответствующие поправки, по его мнению, следует включить в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств и связанные с ним правила Кабинета министров.

Также инициатор предлагает создать единую платформу статуса требований, где все страховщики вносили бы информацию о каждом заявлении — подано ли оно, находится на рассмотрении, принято ли решение, произведена ли выплата.

По словам Яншевица, страховщики подключались бы к этой системе через программный интерфейс (API), чтобы клиенты могли видеть информацию онлайн. Кроме того, он предлагает, чтобы клиенты получали SMS- или e-mail-уведомления о каждом изменении статуса.

Он также считает, что ЛБСТС или Центр защиты прав потребителей должны проводить регулярные проверки соблюдения сроков, а за необоснованные задержки необходимо применять штрафы и обязать выплачивать пеню пострадавшим.

Кроме того, Яншевиц предлагает публиковать регулярные отчёты со статистикой о скорости работы страховщиков — "чтобы общество видело, кто работает добросовестно".

По его мнению, следует предусмотреть переходный период — от шести до 12 месяцев после принятия поправок, чтобы страховщики успели адаптировать системы и процессы. Предлагается поэтапный переход: в первые шесть месяцев — выплаты в срок до 20 рабочих дней, а затем — до 15 рабочих дней.

Таким образом, как считает Яншевиц, общество получит более быструю финансовую поддержку после ДТП, а пострадавшие смогут скорее отремонтировать машину или приобрести замену. Это также снизит необходимость брать кредиты или использовать личные сбережения для покрытия убытков.

Он подчёркивает, что чёткий срок и возможность отслеживания статуса онлайн избавят людей от необходимости повторно звонить страховщикам, а в случае задержек обеспечат автоматическую компенсацию.

Жёсткие правила и публичные данные о соблюдении сроков, по его мнению, будут способствовать честной конкуренции между страховщиками. Общество увидит, какие компании работают добросовестно, и сможет сделать осознанный выбор.

Яншевиц подчёркивает, что ускоренный процесс означает, что все заявления будут обрабатываться по единым правилам, а не по принципу "кто громче просит — тому быстрее платят". Также, по его мнению, пеня за задержку будет мотивировать страховщиков соблюдать закон.

"Чем быстрее человек восстановит свой автомобиль, тем меньше вероятность, что он будет ездить на повреждённой машине или вовсе без OCTA. Это повышает общую безопасность дорожного движения", — говорится в инициативе.

#страхование
Оставить комментарий

