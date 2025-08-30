«Шокирует, что ребёнок живёт в условиях насилия, и никто не замечает!» — эксперт о насилии в семьях Латвии

«Историй много, и они трагичны. Эти истории свидетельствуют о том, что дети долгое время живут в условиях насилия — и это то, что до сих пор шокирует меня, даже после 16 лет работы в этой сфере. Ребёнку десять или одиннадцать лет, он попадает в центр поддержки, и выясняется, что он уже давно жил в условиях насилия — и, вроде бы, никто этого не замечал», — говорит Пуниня.

По её словам, сказывается фактор общины: «Я не пойду жаловаться на соседа — какие потом будут отношения?» Тем не менее, сейчас от врачей, школ, детских садов сообщений становится всё больше. «Иногда нам страшно — а что будет дальше, если я сейчас сообщу? Может быть, будут последствия и т.д.», — указала психолог.

«Но ведь можно сначала просто поговорить — с родителем или с ребёнком, задать вопросы. Ребёнок говорит, что ходил с синяками и постоянно врал, будто упал с велосипеда, ещё что-то…»

«Я выполнила свой долг и спросила, но слишком много детей, чья ситуация была запущена. Их привозят в центр, и ребёнок настолько грязный, что вши падают с него на пол с шумом. Были маленькие дети, у которых вши вросли под кожу головы. Как это можно не заметить, например, при визите к врачу? А если ребёнок у врача не был — нужно выяснить, почему. Ведь ясно же, что он живёт в семье — почему никто не проверяет?», — недоумевает Пуниня.

«Это и есть та самая превенция, которую могли бы обеспечить окружающие, ведь сам родитель чаще всего не признаёт проблему. А если кто-то вмешивается, то все вокруг становятся плохими и виноватыми — и психологи, и службы, и органы опеки», — пояснила психолог.

Сегодня детей пугают опекой — когда-то пугали полицейским, который придёт и заберёт, а теперь — Сиротский суд. «Детей пугают тем, что они потеряют семью. И чаще всего это так и происходит — в случае насилия, если ребёнок не может вернуться в семью, он её действительно теряет», — добавляет Пуниня.