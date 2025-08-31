«Тупые, как валенки» - латыши рассказывают страшные рассказы, как с ними заговаривают по-русски

Действительно ли латыши в Риге и Юрмале чувствуют себя в меньшинстве? Люди делятся своими наблюдениями о языке и отношении| пишет портал La.lv.

Действительно ли различие в языке должно становиться причиной вражды? В обществе растут дискуссии о повседневных ситуациях, когда представители других языков избегают латышского языка и ведут себя невежливо.

В социальной сети «Threads» Оскар делится неприятным опытом, который ему пришлось сегодня пережить в аптеке: «Сегодняшнее наблюдение в аптеке: Входит старик. Фармацевт любезно обращается к нему: : Labdien, lūdzu!! Старик с сердитым выражением лица: Что? А?……..»

Женщина с псевдонимом @ziemas.sarma делится своим опытом: «Это моя повседневная жизнь — я тоже работаю в аптеке. Редко кто из русских говорит по-латышски, даже если знает язык. Большинство из них тупые, как русские веленки — действительно не понимают банальных слов. Особая категория – граждане РФ с видами на жительство, которые имеют полное право на получение компенсируемых лекарств и еще жалуются, сколько им приходится платить, потому что, видите ли, все уходит в Украину. В такие моменты хочется вытащить из-под прилавка дубинку, которой у меня нет.

Ее один пользователь отмечает похожий случай: «Сегодняшнее наблюдение на взморье — подходит тетя, не поздоровавшись, не извинившись, не по-латышски — у меня нет очков, мне нужно позвонить Ире, нажмите мне на экран, где ее имя!

Правда, спасибо, она сказала».

Один мужчина отмечает, что это не редкость: «Ежедневное наблюдение в одном из центров Нарвесени... Лучше не буду перечислять. Латsib здесь уже давно в меньшинстве, к тому же, застенчиво молчаливые».

Однако не всякий опыт является негативными. Кто-то делится приятным событием: «Мой опыт сегодня в Олайне: я делаю покупки в «Максиме», рядом стоит группа русских детей. Мы подходим к своим кассам самообслуживания... Вдруг один из детей обращается ко мне по-латышски: vai jums būtu Paldies karte? Я ему: jā, lūdzu! Молодой человек просканировал мою карту, получил желаемую скидку, вернул мне карту: paldies!”