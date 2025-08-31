Baltijas balss logotype
«Тупые, как валенки» - латыши рассказывают страшные рассказы, как с ними заговаривают по-русски 6 7377

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
Latvijas Avīze
«Тупые, как валенки» - латыши рассказывают страшные рассказы, как с ними заговаривают по-русски

Действительно ли латыши в Риге и Юрмале чувствуют себя в меньшинстве? Люди делятся своими наблюдениями о языке и отношении|пишет портал La.lv.

Действительно ли различие в языке должно становиться причиной вражды? В обществе растут дискуссии о повседневных ситуациях, когда представители других языков избегают латышского языка и ведут себя невежливо.

В социальной сети «Threads» Оскар делится неприятным опытом, который ему пришлось сегодня пережить в аптеке: «Сегодняшнее наблюдение в аптеке: Входит старик. Фармацевт любезно обращается к нему: : Labdien, lūdzu!! Старик с сердитым выражением лица: Что? А?……..»

Женщина с псевдонимом @ziemas.sarma делится своим опытом: «Это моя повседневная жизнь — я тоже работаю в аптеке. Редко кто из русских говорит по-латышски, даже если знает язык. Большинство из них тупые, как русские веленки — действительно не понимают банальных слов. Особая категория – граждане РФ с видами на жительство, которые имеют полное право на получение компенсируемых лекарств и еще жалуются, сколько им приходится платить, потому что, видите ли, все уходит в Украину. В такие моменты хочется вытащить из-под прилавка дубинку, которой у меня нет.

Ее один пользователь отмечает похожий случай: «Сегодняшнее наблюдение на взморье — подходит тетя, не поздоровавшись, не извинившись, не по-латышски — у меня нет очков, мне нужно позвонить Ире, нажмите мне на экран, где ее имя!

Правда, спасибо, она сказала».

Один мужчина отмечает, что это не редкость: «Ежедневное наблюдение в одном из центров Нарвесени... Лучше не буду перечислять. Латsib здесь уже давно в меньшинстве, к тому же, застенчиво молчаливые».

Однако не всякий опыт является негативными. Кто-то делится приятным событием: «Мой опыт сегодня в Олайне: я делаю покупки в «Максиме», рядом стоит группа русских детей. Мы подходим к своим кассам самообслуживания... Вдруг один из детей обращается ко мне по-латышски: vai jums būtu Paldies karte? Я ему: jā, lūdzu! Молодой человек просканировал мою карту, получил желаемую скидку, вернул мне карту: paldies!”

#русский язык #латвия #латышский язык
Оставить комментарий

(6)
  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го августа

    Незабывайте одного...Эти земли куплены Петром первым. Значит,русские на своей земле.

    102
    17
  • П
    Процион
    31-го августа

    Замечательная статья. Образец интеграции.

    56
    7
  • Д
    Дед
    31-го августа

    Ну, так пусть оденут какие то опознавательные знаки, что не говорят или не понимают по русски, по каким либо причинам. Мы же не знаем, что это нацисты, у них на лбу не написано. Могут, например аусеклисы нашить на одежду и гордится своей латышскостью. Если я вижу, что у человека нацистские символы, я к ним даже не подхожу и не говорю ни на каком языке, вдруг укусит и я заражусь.

    164
    7
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    31-го августа

    Браво дед!

    68
    2
  • З
    Злой
    31-го августа

    Пароноидальная болезнь пока не проходит, но ничего, подождём, подскажем где цветы покупать.

    85
    8
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Тупые-это те латыши,которые не знают русский,а готовятся к войне с Россией. Будет как в миниатюре Городка,только на русском ,когда Петерс говорит Ношаут и продолжает -еще много тех,кто не знает латышский язык .. А попадешь в плен?!Помрёшь голодной смертью😀Да и говоря на русском отношение будет другим,но потенциальным смертникам этого не понять...

    80
    5
Читать все комментарии

