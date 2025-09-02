На Латвию идут грозы - синоптики

В ночь на среду во многих районах в западной части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами в Курземе возможна гроза, прогнозируют синоптики.

Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, на востоке страны - до +8...+12 градусов.

Днем ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, может прогреметь гром. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - западный. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, в некоторых районах на Курземском побережье - до +19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, облачность будет переменной. Ветер - южный от слабого до умеренного, ближе к вечеру среды - переменного направления. Температура воздуха составит +16 градусов ночью и до +24 градусов днем.