Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дистанционка под запретом: в 1–6-х классах её почти не оставят 0 822

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
Дистанционка под запретом: в 1–6-х классах её почти не оставят
ФОТО: LETA

Сейм в четверг принял во втором чтении поправки к закону об образовании, которые существенно ограничат удаленное обучение для учеников первой ступени основного образования - с 1-го по 6-й класс.

За принятие поправок проголосовали 49 депутатов, против - 37, один воздержался.

Законопроект уточняет формы получения образования, такие термины, как инклюзивное образование, очное образование, удаленное обучение, комбинированное обучение, семейное обучение, а также вводит критерии качества для каждой формы.

Ранее председатель комиссии по образованию, науке и культуре Агита Зариня-Стуре заявила агентству ЛЕТА, что самостоятельный процесс удаленного обучения не рекомендуется на данном этапе образования, учитывая мировую практику и дискуссии. По ее словам, в 1-6-х классах дети должны учиться в присутствии взрослых.

По словам парламентского секретаря Министерства образования и науки (МОН) Дависа Мартиньша Даугавиетиса, МОН стремится к качественному образованию для всех учеников, поэтому и продвигаются поправки к закону, ограничивающие удаленное обучение в младшем возрасте.

Даугавиетис отметил, что будут сохранены исключения, например, для учеников с интенсивным спортивным режимом, особых талантов, диаспоры и детей дипломатов. В то же время Даугавиетис отметил, что нежелание посещать школу по эмоциональным или психологическим причинам должно решаться в рамках комплексного подхода, в сотрудничестве между родителями, школами и самоуправлением.

В настоящее время удаленное обучение доступно с 1-го класса, однако низкие результаты экзаменов у девятиклассников, учившихся удаленно, привели к обсуждению необходимости ограничений.

Читайте нас также:
#образование #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 250
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 290
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 316
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 1
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 29
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 76
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 63
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 68
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 1
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео