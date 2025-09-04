Дотируемая сеть региональных автобусных маршрутов будет сокращена на 16%

В следующем году планируется, что дотируемая сеть региональных автобусных маршрутов достигнет 56,145 миллиона километров, что на 11,06 миллиона километров или 16 % меньше, чем в прогнозе на 2025 год, постановил в четверг Совет по общественному транспорту.

В каждой части маршрутной сети планируется сократить количество маршрутов или частей маршрутов с низкой рентабельностью и малым количеством пассажиров.

Маршрутная сеть поездов в 2026 году составит 8,045 миллиона километров, что на 630 937 километров или 7,3% меньше, чем в прогнозе на 2025 год. Например, на линии Рига-Елгава в следующем году будет сохранен 60-минутный интервал вместо запланированных ранее 30 минут.

В то же время Автотранспортная дирекция (АТД) внесла предложения по автобусным маршрутам и рейсам, которые потенциально могут работать на коммерческой основе.

Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова заявила на заседании, что прогноз рассчитан на дотируемые автобусные перевозки, но АТД должна будет указать сумму, которая "уйдет" на коммерческие маршруты.

Также она добавила, что в будущем планируется развитие автобусных перевозок по требованию.

"Мы рассматриваем варианты, мы не будем создавать такую большую дотируемую сеть, потому что привычки пассажиров изменились и потоки уже не те, что раньше. Конечно, небольшая часть рейсов будет закрыта, но будут и другие решения", - сказала Новикова.

Председатель АТД Янис Лапиньш рассказал, что с 1 января регулярные рейсы будут закрыты - это будет постепенный процесс, и коммерческие маршруты будут вводиться постепенно.

Совет также поручил AТД разработать стратегию коммерческих маршрутов.

Совет отметил, что количество коммерческих маршрутов в первой половине 2025 года достигло 12, по сравнению с четырьмя в прошлом году. При этом количество пассажиров в коммерческом сегменте в 2024 году выросло на 69 %.