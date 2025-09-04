Baltijas balss logotype
«Уровень русофобии зашкаливает»: Арестович порассуждал, ждет ли Латвию судьба Украины 5 1624

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
kasjauns.lv
«Уровень русофобии зашкаливает»: Арестович порассуждал, ждет ли Латвию судьба Украины
ФОТО: Thought Co

Бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал языковую политику Латвии, сделав спорные заявления о доле русскоязычного населения в стране, пишет Otkrito.lv.

«Латвия играет интересную игру. При 60% русского населения запретить говорить по-русски на улицах - это, конечно, "светлая идея". Но будет ли война со странами Балтии — большой вопрос», — сказал Арестович.

Он отметил, что страны Балтии находятся в зоне риска, потому что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «обнулило результаты российской политики на Балтике за 300 лет, и они с этим мириться не могут». По мнению Арестовича, если руководство России сочтет войну отвечающей своим интересам, то оно ее начнет не колеблясь.

Арестович заявил, будто в Латвии 60% жителей являются русскоязычными, однако данные исследования, проведенного Центральным статистическим управлением в 2022 году, показывают, что у более чем половины населения (64,3%) в возрасте от 18 до 69 лет родным языком является латышский, тогда как русский язык является родным лишь у 37,7% жителей.

Сразу после масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Алексей Арестович быстро стал одним из самых громких аналитиков конфликта и защитников Украины. С тех пор отдельные его высказывания и мнения вызвали недовольство части сторонников Украины, и сегодня Арестовича как лидера общественного мнения оценивают неоднозначно.

#русский язык #латвия #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    4-го сентября

    Ушел твой поезд, Лпешнька, теперь тебе никто руки не подает ни в Украине, ни у твоих новых кураторов, как бы ты не кудахтал. Слишком зазвездился.

    4
    18
  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Даже Арестовия понимает, что Латвия провоцирует Россию к нападению, вопрос , зачем? Зачем, истинные патриоты и защитники латышскости и Латвии стремятся затянуть Латвию в заведомо проигрышную войну, ведь, даже, если НАТО защитит, то здесь будет выгоревшее, радиационное поле.

    87
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    5-го сентября

    И не только это, ибо господин Арестович оказывается более владеет не только основами арифметики, но он также знаком и с исчислением процентов из целого числа, не в пример местным счетоводам?

    6
    0
  • lo gos
    lo gos
    4-го сентября

    один из самых последних латышей умер по-моему в 2002 году , а то что сейчас присутствует это просто сброд, беглые белорусы, поляки, евреи и все которые выучили латышский язык они считают себя латышами

    57
    5
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    Ну преувеличил чуток Арестович,хотя,при такой политики,скоро латышей то не останется-останутся только годмансы,Розенблюмсов,кирнштейнсы ,а работать кто будет,если эти работать не любят вообще ,а не только в субботу?!😀 Так что 60% ,вполне реальная цифра на перспективу,потому как теплых мест на всех латышов из Каталога еврейских фамили Израиля не хватит,а работяги латыши сваливают.Русские бОльшие патриоты-все здесь..Уезжают,конечно,но не в таких масштабах,видимо хотят ещё спросить ...

    49
    8
Видео