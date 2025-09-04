«Уровень русофобии зашкаливает»: Арестович порассуждал, ждет ли Латвию судьба Украины

«Латвия играет интересную игру. При 60% русского населения запретить говорить по-русски на улицах - это, конечно, "светлая идея". Но будет ли война со странами Балтии — большой вопрос», — сказал Арестович.

Он отметил, что страны Балтии находятся в зоне риска, потому что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «обнулило результаты российской политики на Балтике за 300 лет, и они с этим мириться не могут». По мнению Арестовича, если руководство России сочтет войну отвечающей своим интересам, то оно ее начнет не колеблясь.

Арестович заявил, будто в Латвии 60% жителей являются русскоязычными, однако данные исследования, проведенного Центральным статистическим управлением в 2022 году, показывают, что у более чем половины населения (64,3%) в возрасте от 18 до 69 лет родным языком является латышский, тогда как русский язык является родным лишь у 37,7% жителей.

Сразу после масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Алексей Арестович быстро стал одним из самых громких аналитиков конфликта и защитников Украины. С тех пор отдельные его высказывания и мнения вызвали недовольство части сторонников Украины, и сегодня Арестовича как лидера общественного мнения оценивают неоднозначно.