В среду только один мигрант пытался незаконно пересечь нашу границу

В среду была пресечена только одна попытка нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечены уже 9284 попытки незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности остаться в Латвии разрешено 15 мигрантам.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.