Никаких телефонов и в 7–12 классах! Родители обратились к Минобразования 0 925

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Никаких телефонов и в 7–12 классах! Родители обратились к Минобразования
ФОТО: Unsplash

Фонд Mammām un tētiem призывает Министерство образования и науки (МОН) с нового учебного года установить ограничения на использование гаджетов в государственных школах не только в 1–6 классах, но и в 7–12 классах, сообщила агентству LETA заместитель руководителя организации родителей Mammām un tētiem Элла Кареле.

В письме министру образования и науки Даце Мелбарде инициаторы указывают, что мозг подростков особенно чувствителен к цифровым раздражителям, и неконтролируемое использование умных устройств может негативно повлиять как на эмоциональное, так и на интеллектуальное развитие.

Помимо руководителя фонда Акментини-Смилдзини, письмо подписали также представитель общества Tēvi.lv Лаурис Бокишс, председатель профсоюза работников образования и науки Латвии Инга Ванага, представитель Латвийской ассоциации школьных психологов Ивета Гравите, представитель Латвийской ассоциации педиатров Инга Зиемеле и детский хирург Гирт Алексеев.

«В школах мы всё чаще видим проблемы с концентрацией внимания, признаки зависимости и рост тревожности, особенно в контексте использования социальных сетей», – считает Алексеев.

По мнению авторов инициативы, решение правительства запретить использование гаджетов в младших классах — это важный шаг, однако проблемы в значительной степени касаются и учеников старших классов. Они обосновывают необходимость ограничений также для старшеклассников тем, что в школах всё чаще наблюдаются трудности с концентрацией, признаки цифровой зависимости, рост социальной изоляции, а также распространение тревожности и депрессии, связанной с контентом в соцсетях.

Алексеев подчёркивает, что чрезмерное использование гаджетов в подростковом возрасте может вызвать долгосрочные последствия для эмоционального и интеллектуального развития.

Авторы инициативы ссылаются также на зарубежные примеры. В Албании правительство временно запретило использование приложения TikTok после опасений по поводу его влияния на молодёжь, а в Австралии с 2023 года действует общенациональный запрет на использование гаджетов в школах.

По мнению Акментини-Смилдзини, подобная инициатива в Латвии могла бы способствовать улучшению учебных результатов, снижению уровня буллинга и цифровой агрессии, развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта, а также значительно улучшить психическое здоровье школьников.

Инициаторы надеются, что МОН рассмотрит возможность расширения ограничений на использование гаджетов на весь школьный период, тем самым способствуя созданию более безопасной, здоровой и развивающей образовательной среды в латвийских школах.

Как уже сообщалось, в школах Латвии запрещено использовать мобильные телефоны до 6 класса, если только они не требуются для усвоения учебной программы — это предусмотрено поправками к Закону об образовании, принятыми Сеймом прошлой осенью.

Условия и порядок использования технических средств в учебном, воспитательном процессе и в коммуникации определяются самими образовательными учреждениями.

