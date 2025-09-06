Baltijas balss logotype
Что с ценами на топливо в Риге? 0 857

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Что с ценами на топливо в Риге?
ФОТО: Unsplash

Цены на топливо в балтийских столицах демонстрируют разные тенденции.

Цены на топливо в балтийских столицах в конце рабочей недели демонстрировали разные тенденции, свидетельствуют данные агенства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Риге, затем в Таллинне и Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, затем в Вильнюсе, а в Таллинне в конце рабочей недели цены были самыми низкими.

В Риге бензин 95-ой марки на АЗС на улице Краста за неделю подорожал на 6,1 % до 1,554 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 4,8 % до 1,524 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки в пятницу осталась неизменной и составила 1,409 евро за литр, а цена на дизельное топливо за неделю снизилась на 1,3 % и составила 1,469 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина на заправках в пятницу составила 1,439 евро за литр, что на 12,7% ниже, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело на 10,8% до 1,319 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге выросла на 3,4 % по сравнению с предыдущей неделей и составила в пятницу 0,915 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цена на автогаз осталась неизменной и составила €0,699 и €0,899 за литр соответственно.

#рига
