Лето возвращается? Синоптики пообещали Латвии жару

В субботу воздух прогреется до +26 градусов.

Температура воздуха в субботу поднимется до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо будет облачным. В некоторых районах пройдет дождь, а местами облака принесут сильные ливни и, возможно, грозы.

Ветер будет слабым.

В столице наибольшая вероятность дождя - во второй половине дня и вечером. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +24...+26 градусов.