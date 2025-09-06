Baltijas balss logotype
Лето возвращается? Синоптики пообещали Латвии жару

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Лето возвращается? Синоптики пообещали Латвии жару
ФОТО: Unsplash

В субботу воздух прогреется до +26 градусов.

Температура воздуха в субботу поднимется до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо будет облачным. В некоторых районах пройдет дождь, а местами облака принесут сильные ливни и, возможно, грозы.

Ветер будет слабым.

В столице наибольшая вероятность дождя - во второй половине дня и вечером. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +24...+26 градусов.

#погода
