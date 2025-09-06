Людей с инвалидностью по зрению или слуху приглашают на бесплатные занятия в бассейне

В сентябре в Олимпийском центре «Rimi» можно записаться на бесплатные занятия в бассейне для людей с нарушениями зрения или слуха в возрасте от 16 лет, сообщили представители центра.

Занятия будут вести сертифицированные тренеры Марита Калниня и Аделина Приедниеце. Они направлены на укрепление глубоких мышц, улучшение обмена веществ и дыхания с помощью водной среды, которая снижает нагрузку на суставы.

В занятиях для людей с нарушениями слуха будет участвовать сурдопереводчик. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, количество участников – до 15 человек. Занятия организованы в сотрудничестве с Департаментом благосостояния Рижской муниципалитета и финансируются в рамках проекта Европейского социального фонда Plus «Мы за здоровую Ригу!».