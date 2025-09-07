Должно ли государство выдавать документы бесплатно? - Бурное обсуждение в соцсети

Жительница Латвии по имени Агита публично выразила возмущение порядком получения документов. По её словам, чтобы оформить новый паспорт, теперь обязательно нужно одновременно получать и eID-карту, даже если она человеку не нужна.

На своей странице в Facebook Агита написала: «Сегодня пошла в PMLP менять паспорт. Думаете, получилось? Конечно, нет! Паспорт за 44 евро не выдадут, если не оформляешь ещё и eID-карту за 25 евро. Мой аргумент, что она мне не нужна, никто не принял во внимание. Теперь придётся учиться жить без удостоверения личности, а о поездках за границу можно вообще забыть».

Она добавила, что на её вопрос о бесплатной выдаче eID-карты ответ был такой: «Вы малообеспеченная?» То есть, по её словам, государство фактически намекает: если хочешь бесплатный документ, которого тебе не нужен, стань малоимущим.

Пост вызвал бурное обсуждение: сотни комментаторов разделились во мнениях – от сочувствия и критики. Так, Мудите назвала происходящее «колоссальным бизнесом», когда за «бумажки на время» берут десятки евро, причём формально они считаются собственностью государства, а не гражданина.

Другая женщина, Лива, возразила: «ID-карта уже два года является основным обязательным документом в Латвии, а паспорт — лишь дополнительным. Цены такие же, как у соседей, и дешевле, чем в Германии».

В свою очередь, Виестурс отметил, что система с выдачей документов проблемная уже много лет: «Пусть поедут в Эстонию и посмотрят, как это делается! Там всё быстро и без лишней бюрократии».

Другие комментаторы напомнили, что без удостоверения личности жить нельзя, а отказ от оформления может грозить штрафом.

«Паспорт без ID-карты вам не дадут, но ID можно сделать и отдельно за 25 евро», — уточнила Кития.

Один из пользователей соцсети X рассказал, как забыл вовремя продлить паспорт и потом вынужден был объясняться в суде за полгода «нелегального пребывания» в Латвии, заплатив штраф. Другой пожаловался, что его паспорт с ещё шестилетним сроком действия перестал выполнять функцию из-за стёршейся подписи — банк отказался его принимать.

Между тем, о росте цен предупреждали заранее. С 1 января 2025 года получение паспорта за 10 дней стоит 44 евро, за 2 дня — 70 евро. eID-карта — 25 и 40 евро соответственно. С 2026 года цены снова вырастут: паспорт будет стоить 50 и 75 евро, а eID — 30 и 45 евро.