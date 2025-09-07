Baltijas balss logotype
Должны ли получатели российских пенсий отдать пособия, которые им выплатили самоуправления Латвии? 5 2052

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Должны ли получатели российских пенсий отдать пособия, которые им выплатили самоуправления Латвии?
ФОТО: dreamstime

Политики предлагают забрать у получателей российских пенсий пособия, полученные от латвийских властей, пока пенсии задерживались. Заберут?

Россия перевела в казну Латвии почти 13 млн евро на выплату своих пенсий латвийским жителям сразу за три квартала 2025 года. Деньги были переведены с большой задержкой. И пока пенсионеры ждали их — многие были вынуждены обратиться за муниципальной помощью. В Риге ежемесячные расходы на выплату пособий достигали 30 тысяч евро. Это возмутило некоторых политиков, пишет LSM+.

«Особые привилегии» (так в письме Минблагу он назвал соцпомощь оставшимся на несколько месяцев без средств к существованию пенсионерам) должны быть отменены, заявил депутат Сейма Янис Домбрава.

Допустимо ли, что к полной пенсии (пришедшей с большим опозданием) получены ещё и 30 тысяч евро пособий за счет латвийских налогоплательщиков, волнуется в письме Рижской думе лидер Austoša saule Райвис Зелтитис. Он интересуется, потребовала ли дума от Госагентства соцстрахования удержать выплаченные ранее этой группе получателей социальные пособия.

Однако в Рижской думе вступать в полемику не собираются. Все по закону, говорит представитель думы Мартиньш Вильямсонс. По данным за июль, более чем сотне получателей российских пенсий была одобрена различная помощь — как нуждающимся или малообеспеченным лицам:

«Средняя выплаченная сумма на человека была больше 200 евро в месяц. Хочу пояснить, что помощь оказывается любому нуждающемуся или малообеспеченному лицу, у которого есть такой статус. Но если потом у человека появляются доходы, человек начинает получать деньги, и у него аннулируется статус — то ни один нормативный акт не предписывает вернуть обратно полученные человеком пособия».

#пенсии
Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го сентября

    Вернуть деньги должен тот, кто их спёр, когда они зашли в Латвию.

    23
    5
  • ES
    Ella Stroika
    8-го сентября

    Люди, не теряйте человеческий облик! Если , конечно, вы ещё люди...

    48
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Ella Stroika
    8-го сентября

    Глядя на деяния нациоАналов, я сомневаюсь, что они люди.

    23
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    От этих нациоАналов ничего другого ожидать не приходится.

    25
    3
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Надо быть редкостной гнидой,чтобы обижать стариков или детей .И не важно,чем это продиктовано. Ну,Домбрава никогда не отличался умом и сообразительностью.Даун и есть даун Беда,что принимает законы.

    79
    5
Читать все комментарии

