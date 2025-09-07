Baltijas balss logotype
Надежнее - с двумя пересадками: россиянам рассказали, как добраться до Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
kasjauns.lv
Надежнее - с двумя пересадками: россиянам рассказали, как добраться до Латвии

С 2022 года Латвия серьезно ограничила въезд для путешественников из России и перестала выдавать им визы. Но способы попасть в страну для граждан РФ все равно остались. Российские СМИ рассказали о них, пишет Otkrito.lv.

Для путешествия в Латвию россиянам нужна шенгенская виза — не обязательно латвийская. Въехать можно с шенгеном любой страны, например Франции.

Латвия перестала выдавать туристические визы гражданам России. Но запрет не касается членов семьи граждан Латвии, а также тех, кто получил право на проживание в Латвии. Можно также получить визу по гуманитарным соображениям.

Латвия запретила пересекать границу с Россией пешком и на велосипедах. Но из РФ можно прилететь самолетом. Между Россией и Латвией нет прямого авиасообщения. Однако, если есть основания для въезда, добраться до страны можно с одной пересадкой, например в Турции.

Если веских оснований нет, лететь придется как минимум с двумя пересадками, например в Турции и любой стране Шенгенского соглашения. "Важно купить два отдельных билета до Латвии, например из Турции в Италию и из Италии в Латвию. Если оформить билет единым бронированием, на рейс из Турции не пустят", - пишут СМИ РФ.

Если есть особые основания для въезда в Латвию, до Риги можно добраться и на автобусах фирмы Ecolines из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Рейсы из Петербурга также есть у Lux Express. Дорога из Москвы займет минимум 19 часов, из Северной столицы РФ — от 13 часов.

Автобусы из Петербурга следуют через Эстонию, из Калининграда — через Литву. Для пересечения границ с этими странами путешественникам из России тоже нужны особые основания .

На машине с российскими номерами въезжать в Латвию и передвигаться по стране запрещено. За это грозит штраф и конфискация автомобиля. Исключение — проезд через территорию Латвии транзитом, но сделать это можно только один раз . На транзит дают максимум 24 часа. Автомобилистам заранее нужно уведомить дирекцию безопасности дорожного движения страны. Ограничения не касаются машин дипломатов.

Границу пересекают в двух пунктах пропуска: «Гребнево — Убылинка» и «Терехово — Бурачки». Оставшиеся два КПП — «Виентули» и «Педедзе» — закрыли в октябре 2023 года.

#граница #латвия-россия
Оставить комментарий

Видео