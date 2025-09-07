Baltijas balss logotype
В Латвию возвращается лето. Надолго? 0 925

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
В Латвию возвращается лето. Надолго?
ФОТО: Unsplash

Синоптики сообщили о возвращении "летних дней" в Латвию: солнечных и без дождей.

В понедельник воздух прогреется до +22...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В некоторых районах на западе ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет слабым.

В Риге утром в понедельник прогнозируется небольшая облачность, но позже прояснится и будет ярко светить солнце, воздух прогреется до +26 градусов. Вероятность осадков невелика.

Предстоящей ночью погоду продолжит определять антициклон, поэтому ожидается частично облачная и сухая погода. Ветер будет слабым, и в отдельных районах образуются туман, дымка.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, исключительно на крайнем востоке страны воздух остынет до +11... +12 градусов.

В Риге ночью ожидается частично облачная погода, но без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха не опустится ниже +16...+18 градусов.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

