В Латвию возвращается лето. Надолго?

Синоптики сообщили о возвращении "летних дней" в Латвию: солнечных и без дождей.

В понедельник воздух прогреется до +22...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В некоторых районах на западе ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет слабым.

В Риге утром в понедельник прогнозируется небольшая облачность, но позже прояснится и будет ярко светить солнце, воздух прогреется до +26 градусов. Вероятность осадков невелика.

Предстоящей ночью погоду продолжит определять антициклон, поэтому ожидается частично облачная и сухая погода. Ветер будет слабым, и в отдельных районах образуются туман, дымка.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, исключительно на крайнем востоке страны воздух остынет до +11... +12 градусов.

В Риге ночью ожидается частично облачная погода, но без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха не опустится ниже +16...+18 градусов.