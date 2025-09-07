В воскресенье ожидается лишь кратковременный дождь, а воздух прогреется до +27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, которые местами, преимущественно в западные районы страны, принесут кратковременные дожди, возможна гроза.

Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В столице днем будет светить солнце, однако временами его будут закрывать облака, возможен и кратковременный дождь. Ветер сохранится слабый, воздух прогреется до +23...+25 градусов.