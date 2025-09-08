Baltijas balss logotype
Как латвийские законы наказывают малолетних хулиганов 1 768

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Как латвийские законы наказывают малолетних хулиганов
ФОТО: dreamstime

«На площадке батутов к моему сыну 8 лет пристали два подростка, на вид лет 12-13, стали его обзывать, толкать, он упал, расцарапал коленку. Я подошла, попросила чтобы они оставили сына в покое. В ответ они начали мне хамить и нецензурно выражаться.

Когда я обрилась к персоналу с просьбой повлиять или удалить хулиганов, мне ответили, что удалить их нельзя, поскольку они оплатили свое пребывание на площадке, а воспитывать подростков - не в их компетенции. На мою просьбу вызвать родителей мальчишек, ответ был - не факт, что они придут.

В результате моему ребенку пришлось прыгать на ограниченном пространстве, чтобы я могла его видеть и вовремя отреагировать, если хулиганы снова начнут к нему цепляться.

В этой неприятной ситуации пару раз порывалась позвонить мужу, чтобы он приехал и проучил обидчиков сына. Но это, скорее всего, привело бы к еще бОльшим неприятностям для нас самих — ведь они несовершеннолетние! Но, с другой стороны, а как еще действовать в подобных обстоятельствах? Как, не преступая закон, защитить своего ребенка, когда малолетняя шпана чувствует безнаказанность? Читательница bb.lv»

Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов:

– Если человек является несовершеннолетним, то, независимо от его возраста - будь – то ребенок или подросток — за его действия, согласно законодательству, отвечают родители или лица, которые официально родителей замещают (например, опекуны). Таким образом, если подростки совершают какие-то противозаконные действия, — в данном случае, обижали малыша на детской площадке и нецензурно выражались, то юридическую ответственность в этом и подобных случаях ответственность несут их родители.

В административном законодательстве имеется соответствующая норма, предусматривающая наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (vecāku pienākumu nepildīšanu). Наказание зависит от тяжести совершенного ребенком правонарушения.

Таким образом, алгоритм действий родителя, ребенка которого обижают — тем более, если это происходит в его (родителя) присутствии, — может быть такой.

Первое — поговорить с обидчиками и предупредить их о недопустимости такого поведения. Если слова до них не доходят и, как в описанном случае, они начинают еще и грубить взрослому, поскольку уверены в своей безнаказанности, то следующий шаг — зафиксировать их действия (если можно — снять на видео, собрать показания свидетелей), и написать заявление в полицию, приложив собранные доказательства. Полиция в таких случаях должна завести административное дело и как минимум установить личности обидчиков и провести профилактическую беседу как с самими подростками, так и их родителями. Если же их действия привели к каким-то более серьезным последствиям, чем царапина и испорченное настроение, то соответственным будут и последствия и для самих нарушителей и их родителей.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    Ничего страшного, чего не бывает среди своих? Вон в трамвае латышки уже друг - дружку ногами наотмашь лупцуют и ничего страшного.

    11
    3

