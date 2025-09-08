Baltijas balss logotype
Пенсии по выслуге лет: министр обещает работникам культуры учесть специфику труда 1 446

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
LETA
Пенсии по выслуге лет: министр обещает работникам культуры учесть специфику труда
ФОТО: Thought Co

При приеме решений о пенсиях за выслугу лет Лаце обещает учесть специфику труда и утрату работающими профессиональных способностей.

В процессе разработки изменений в системе пенсий за выслугу лет для работающих в отрасли культуры будут учитываться специфика работы и утрата профессиональных способностей, подчеркнула в беседе с агентством ЛЕТА министр культуры Агнесе Лаце.

Она также пообещала обсудить любые изменения в системе пенсий за выслугу лет с отраслью.

Важно, чтобы работающие в сфере культуры продолжали получать необходимую социальную защиту, чтобы латвийские культурные организации не теряли квалифицированных работников и чтобы это не повлияло ни на культурную жизнь в стране, ни на представительство Латвии на международном уровне, ни на доходы государственного бюджета, подчеркнула Лаце.

"Любые изменения важно обсудить с отраслью до принятия окончательных решений, поэтому следующим шагом станут переговоры с группами представителей отрасли и обсуждение поправок к законопроекту. Они должны быть подготовлены вместе с пакетом бюджета на следующий год", - заявила министр.

Как сообщалось, Государственная канцелярия предлагает исключить из круга профессий, по которым рассчитывается выслуга лет, прокуроров, судей (предусмотрев специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актеров театра кукол, цирковых артистов, артистов хора, артистов оркестра, солистов-вокалистов, актеров театра (с предоставлением поддержки для переквалификации по другой профессии), а также все должности и профессии, по которым выполнение трудовых (служебных) обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни.

#культура #пенсии
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    Мы совсем не против, если кому-то надоело кривляться на сцене или дрыгать ногами в кордебалете, чтобы они пошли работать дворниками или кастеляншами. В этом нет никаких проблем, на рецепшене тоже полно свободных мест, не говоря о санитарах в больницах и гардеробщиках.

    8
    2

