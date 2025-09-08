Рекорд - 8 попыток! Более 70% граждан РФ не могут сдать экзамен по латышскому

Из 700 российских граждан, сдававших в этом году экзамен по государственному языку, его успешно сдали около 30%, сообщила в эфире латвийского телеканала «de facto» руководитель отдела проверки знаний государственного языка Государственного агентства по развитию образования Анна Лазарева.

Программа напоминает, что прошло три года с тех пор, как Сейм принял поправки к Закону об иммиграции и обязал проживающих в Латвии граждан России подтвердить свои знания государственного языка. В 2023 году 46% людей смогли подтвердить свои знания латышского языка на уровне A2. Остальным был дан двухлетний срок для этого.

В передаче сообщалось, что в настоящее время растет число людей, которые подают заявки на повторную сдачу экзамена по латышскому языку. Один гражданин России пытался подтвердить свои навыки даже восемь раз. Лазарева заметила, что многие посещают курсы латышского языка, которые предлагают Государственное агентство по nodarbinātībai и Министерство культуры.

По данным Управления по вопросам гражданства и миграции, для большинства граждан России, которым необходимо повторно сдать экзамен по языку и пройти проверку на благонадежность, продленный срок истечет в первой половине следующего года. А именно: в январе – для 410 человек, в феврале – для 462, в марте – для 821, в апреле – для 1158 и в мае – для 548.

Параллельно с языковым тестом все граждане России проходят проверку на благонадежность. За последние два года службы установили, что потенциальную угрозу национальной безопасности Латвии представляют 327 граждан России, которым было отказано в выдаче вида на жительство. Еще семь граждан России, на которых повлияли изменения в иммиграционном порядке, по рекомендации Государственной службы безопасности были включены в так называемый черный список, сообщает телеканал.

В июле LETA сообщила, что истек срок действия постоянных видов на жительство 841 гражданина России, которые не подали заявление на получение статуса постоянного резидента Европейского Союза в установленный срок. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.

В то же время Управление по вопросам гражданства и миграции призвало этих лиц, если они все же желают продолжить проживание в Латвии и на них распространяется действие закона «О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике» или на одно из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции, для получения временного вида на жительство или постоянного вида на жительство, в Управление по-прежнему можно подать соответствующее заявление.