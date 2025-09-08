Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рекорд - 8 попыток! Более 70% граждан РФ не могут сдать экзамен по латышскому 7 1281

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
LETA
Рекорд - 8 попыток! Более 70% граждан РФ не могут сдать экзамен по латышскому

Из 700 российских граждан, сдававших в этом году экзамен по государственному языку, его успешно сдали около 30%, сообщила в эфире латвийского телеканала «de facto» руководитель отдела проверки знаний государственного языка Государственного агентства по развитию образования Анна Лазарева.

Программа напоминает, что прошло три года с тех пор, как Сейм принял поправки к Закону об иммиграции и обязал проживающих в Латвии граждан России подтвердить свои знания государственного языка. В 2023 году 46% людей смогли подтвердить свои знания латышского языка на уровне A2. Остальным был дан двухлетний срок для этого.

В передаче сообщалось, что в настоящее время растет число людей, которые подают заявки на повторную сдачу экзамена по латышскому языку. Один гражданин России пытался подтвердить свои навыки даже восемь раз. Лазарева заметила, что многие посещают курсы латышского языка, которые предлагают Государственное агентство по nodarbinātībai и Министерство культуры.

По данным Управления по вопросам гражданства и миграции, для большинства граждан России, которым необходимо повторно сдать экзамен по языку и пройти проверку на благонадежность, продленный срок истечет в первой половине следующего года. А именно: в январе – для 410 человек, в феврале – для 462, в марте – для 821, в апреле – для 1158 и в мае – для 548.

Параллельно с языковым тестом все граждане России проходят проверку на благонадежность. За последние два года службы установили, что потенциальную угрозу национальной безопасности Латвии представляют 327 граждан России, которым было отказано в выдаче вида на жительство. Еще семь граждан России, на которых повлияли изменения в иммиграционном порядке, по рекомендации Государственной службы безопасности были включены в так называемый черный список, сообщает телеканал.

В июле LETA сообщила, что истек срок действия постоянных видов на жительство 841 гражданина России, которые не подали заявление на получение статуса постоянного резидента Европейского Союза в установленный срок. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.

В то же время Управление по вопросам гражданства и миграции призвало этих лиц, если они все же желают продолжить проживание в Латвии и на них распространяется действие закона «О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике» или на одно из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции, для получения временного вида на жительство или постоянного вида на жительство, в Управление по-прежнему можно подать соответствующее заявление.

Читайте нас также:
#гражданство россии #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
3
0
6
0
16

Оставить комментарий

(7)
  • bt
    bory tschist
    8-го сентября

    ... врождённый симптом неизлечимого советского дебилизма затрудняет сдачу этого экзамена

    2
    7
  • MI
    Marija Ivanova
    8-го сентября

    Мне почему-то кажется, что для многих из этих людей в силу возраста пожалуй и экзамен на знание русского языка и грамматики на стрессе провалят. Какое-то издевательство.

    60
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го сентября

    Тогда пускай попробуют другой экзамен сдать, в первую очередь, напр. по физике, по химии или какие там ещё предлагают.

    8
    49
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    8-го сентября

    Откуда столько недовольных, жмут на красный палец? Хочу им напомнить, что сначала на экзаменах сдают математику, физику, а языки в последнюю очередь.

    10
    31
  • Ш
    Шурик
    Бесс Толковый
    8-го сентября

    На своей прабабушке ( судя по инфантильному тексту ) потренируйся !

    34
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    Проведите эксперимент - пусть этот экзамен сдаст старик титульной национальности. Половина не сдаст! Потому что для стариков любые экзамены - проблема. И чистой воды издевательство...

    172
    1
  • Ш
    Шурик
    Мимо проходил
    8-го сентября

    Так они "забыли" написать ВОЗРАСТ этих людей !

    97
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 255
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 319
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 298

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 33
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 86
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 70
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео