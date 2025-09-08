«Skola 2030» - позор для страны: директор гимназии о хаосе в образовании

«Skola 2030» — одна из крупнейших образовательных реформ последних лет, которая изменила то, как учатся наши дети. Мнения о столь радикальных изменениях сильно расходятся. «25 лет я работаю в педагогике, восьмой год — в управлении и шестой год — как директор. За это время я пережила около пяти разных показателей по числу старшеклассников, от которых зависит финансирование. Если не соответствует, то школа получает суровое красное письмо от Министерства образования о том, что её скоро закроют. Поймите, это абсурд. Мы стараемся идти по прямой линии, но нас всё время трясёт!» — заявила в передаче TV24 «Kārtības rullis» директор Юрмальской государственной гимназии, депутат Юрмальской думы Иева Таранда.

Она подчеркнула, что спокойствие в системе образования сейчас держится лишь благодаря выдержке учителей и директоров, а не заслугам министерства. «Вы получили от нас обратную связь словами “стоп, давайте остановимся на минутку!”. Начиная со «Skola 2030», это полный позор для нашей страны. И снова мы собираемся внедрять что-то новое в школьную программу. Давайте будем честны — это неправильно!» — считает директор.