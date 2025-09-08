Baltijas balss logotype
«Skola 2030» - позор для страны: директор гимназии о хаосе в образовании

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
tv24
«Skola 2030» - позор для страны: директор гимназии о хаосе в образовании
ФОТО: LETA

Директор Юрмальской государственной гимназии и депутат думы Иева Таранда резко раскритиковала реформу «Skola 2030», назвав её «позором для страны» и указав, что спокойствие в школах держится только благодаря выдержке педагогов, а не работе Министерства образования.

«Skola 2030» — одна из крупнейших образовательных реформ последних лет, которая изменила то, как учатся наши дети. Мнения о столь радикальных изменениях сильно расходятся. «25 лет я работаю в педагогике, восьмой год — в управлении и шестой год — как директор. За это время я пережила около пяти разных показателей по числу старшеклассников, от которых зависит финансирование. Если не соответствует, то школа получает суровое красное письмо от Министерства образования о том, что её скоро закроют. Поймите, это абсурд. Мы стараемся идти по прямой линии, но нас всё время трясёт!» — заявила в передаче TV24 «Kārtības rullis» директор Юрмальской государственной гимназии, депутат Юрмальской думы Иева Таранда.

Она подчеркнула, что спокойствие в системе образования сейчас держится лишь благодаря выдержке учителей и директоров, а не заслугам министерства. «Вы получили от нас обратную связь словами “стоп, давайте остановимся на минутку!”. Начиная со «Skola 2030», это полный позор для нашей страны. И снова мы собираемся внедрять что-то новое в школьную программу. Давайте будем честны — это неправильно!» — считает директор.

#образование #мнения
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    О Боже мой, даже не верится, что прошёл целый год с тех пор, как ни хрена не изменилось.

    19
    1
  • A
    Aleksandr
    8-го сентября

    Ну что приматы, денег не хватает, чтобы получить образование и стать человеком? А я же говорю - запретите деньги! И каждый из нас хорошему педагогу и дом построит и хлеба даст! Деньги это рабство и рабство вас унижает!

    7
    3
  • П
    Процион
    8-го сентября

    Эмоции без аргументации. Никому не нужная публикация, хлам.

    20
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    А в чем проблема? Разве современной Латвии нужны образованные люди?! И так населения замного, так ещё и образованные будут. Зачем? "Рабы должны быть в рабстве!" Это аксиома.

    68
    4
Читать все комментарии

