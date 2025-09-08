За грибом не спрячешься: военные предупреждают грибников

По причине грибного сезона военные и полиция напоминают грибникам, чтобы внимательно следили в лесу за установленными знаками и не заходили на охраняемые территории. Иначе вас ждет штраф и разбирательства, пишет портал Grani.lv.

Сезон грибов и ягод в разгаре, и люди потянулись в лес. При этом многие собиратели даров природы порой так увлекаются, что частенько оказываются на запретных территориях. К примеру, не проходит и недели, чтобы полиция снова не задержала кого-то на Адажском полигоне, который, как известно, - место на грибы весьма урожайное.

Ведут себя нарушители по-разному. Кто-то пытается спрятаться от правоохранителей, а кто-то на голубом глазу утверждает, что ничего не знал о запрете. Хотя не заметить в лесу транспарант с надписью «Военный объект», запрещающий как передвижение, так и фото- и видеосъемку, - сложно. Особенно с учетом того, что и по периметру полигона через каждые 30 метров на уровне глаз установлены вокруг деревьев яркие маркировки. Желтая и зеленая обозначают места тактических тренировок, желтая и красная – зоны с использованием боеприпасов.

Однако в любом случае от административного протокола и уплаты штрафа это вас не спасет. Но главное – оказавшись на запретной территории, заядлые грибник реально рискуют жизнью. Ведь на полигонах практически круглый год проходят учения с применением боевых боеприпасов. Как из стрелкового оружия, так и из артиллерийских систем. А значит потерять голову здесь можно в самом буквальном смысле.

В связи с этим военные и полиция, исправно патрулирующие запретные зоны (это не только Адажский полигон, но и новый полигон «Селия» площадью 25 тысяч гектаров в Айзкраукльском и Екабпилсском краях), еще раз просят грибников быть предельно внимательными и не заходить в охраняемые зоны. Помните, что за проникновение на военный объект вам грозит штраф на сумму до 2 000 евро и гарантированы долгие разбирательства. Ведь под видом обычного грибника может скрываться диверсант или шпион, который явился на военный объект с целью наблюдения, получения информации или даже для каких-то действий, которые угрожают вооруженным силам и безопасности страны.