Молодые люди хотят получать больше, чем им предлагают 2 654

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
Dienas Bizness
Молодые люди хотят получать больше, чем им предлагают

Около 80% молодых людей критически оценивают возможности работы в Латвии, свидетельствует онлайн-опрос компании "Alma Career Latvija".

В свою очередь данные Центрального статистического управления, обобщенные экспертом Латвийской конфедерации работодателей Янисом Херманисом, показывают, что большинство работающих в возрасте 20-24 лет получают меньше 1500 евро брутто. "Большинство молодежи в Латвии не чувствуют уверенности в своих возможностях на рынке труда. Лишь 10% работников моложе 25 лет считают, что у молодых людей на рынке труда имеются обширные и разнообразные возможности, тогда как 79% говорят, что подходящих предложений мало и найти работу сложно", - отмечает руководитель отдела коммуникации и маркетинга "Alma Career Latvia" Криста Розиня.

Компания провела также опрос работников старше 25 лет и работодателей. Работники в возрасте старше 25 лет в большинстве случаев (49%) считают, что молодежь имеет широкие возможности, треть (33%) полагает, что они не отличаются от других возрастных групп. Среди работодателей 39% считают, что у молодежи много возможностей, 22% - что их возможности не отличаются от возможностей работников других возрастных групп, а 39% - что молодежи трудно найти работу. Более половины (56%) молодых людей считают мотивирующей зарплатой на первом месте работы доходы в размере 751-1250 евро после уплаты налогов. Каждый пятый (20%) респондент до 25 лет хочет получать 1001-1250 евро, а 6% - 1251-1500 евро.

Лишь 5% молодежи считают зарплату несущественной, делая акцент на получении опыта. Работодатели же смотрят на оплату труда молодежи иначе: 42% считают подходящей зарплату на первом рабочем месте в размере 751-1000 евро, и лишь пятая часть готова платить больше 1000 евро. Реальная ситуация на рынке труда для молодежи, если исходить из данных ЦСУ, находится где-то посередине между ожиданиями молодых людей и предложениями работодателей.

#молодежь #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го сентября

    Хотят они получать.. Что бы получать нормально, ещё нужно чтот-о и уметь.. А молодёжь сейчас тупенькая, кроме как в телефоне копатся не умеют ни хрена,для большинства и гвоздь забить уже проблема!

    0
    0
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Да, ладно. А пожилые хотят получать меньше, чем предлагают? Просто пожившие более опытны, и знают, что хотелки не всегда сбываются.

    17
    1

