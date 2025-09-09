Baltijas balss logotype
Уровень безработицы в августе снизился до 4,9%

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
LETA
Уровень безработицы в августе снизился до 4,9%

В августе этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,9% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце августа в ГАЗ было зарегистрировано 43 011 безработных, что на 883 человека меньше, чем месяцем ранее (43 894 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе сохранялся в Рижском регионе - 3,8% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самым высоким уровень зарегистрированной безработицы был в Латгале - 10%, что меньше на 0,2 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 5,1% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Земгале - 4,6%, что на 0,1 процентного пункта меньше, а в Видземе - 4,4%, что также на 0,1 процентного пункта меньше.

В 2024 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% экономически активного населения.

#безработица
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    А тех, кого выгнали с биржи, они, уже, не экономически активные или улетели в космос?

    9
    1

