Уровень безработицы в августе снизился до 4,9%

В августе этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,9% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце августа в ГАЗ было зарегистрировано 43 011 безработных, что на 883 человека меньше, чем месяцем ранее (43 894 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе сохранялся в Рижском регионе - 3,8% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самым высоким уровень зарегистрированной безработицы был в Латгале - 10%, что меньше на 0,2 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 5,1% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Земгале - 4,6%, что на 0,1 процентного пункта меньше, а в Видземе - 4,4%, что также на 0,1 процентного пункта меньше.

В 2024 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% экономически активного населения.