В сентябре пенсию гражданам Украины и Белоруссии в Латвии тоже перечислят не как обычно

Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит пенсии Украины и Беларуси за третий квартал пенсионерам Украины и Беларуси, проживающим в Латвии, на неделю раньше, то есть до 10 сентября, сообщает VSAA.

Пенсии из Украины через VSAA получат 426 лиц, проживающих в Латвии. На их выплату из пенсионного фонда Украины получено 95 495,75 евро. В свою очередь, белорусские пенсии VSAA выплатит 4206 лицам, проживающим в Латвии. Для этой цели компетентный орган Беларуси перечислил VSAA 345 851,28 евро.

В соответствии с соглашениями, заключенными между Латвией и этими странами, VSAA перечислила Беларуси 1 594 935,61 евро для выплаты латвийских пенсий 5541 лицам, проживающим в Беларуси, за третий квартал. Украинскому пенсионному фонду VSAA перечислила средства в размере 362 209,52 евро для выплаты латвийских пенсий за третий квартал 562 лицам, проживающим в Украине.

Соглашение между Латвией и Украиной о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 11 июня 1999 года, а соглашение между Латвией и Беларусью о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 28 сентября 2010 года.