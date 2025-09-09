Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В сентябре пенсию гражданам Украины и Белоруссии в Латвии тоже перечислят не как обычно 0 1204

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
LETA
В сентябре пенсию гражданам Украины и Белоруссии в Латвии тоже перечислят не как обычно

Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит пенсии Украины и Беларуси за третий квартал пенсионерам Украины и Беларуси, проживающим в Латвии, на неделю раньше, то есть до 10 сентября, сообщает VSAA.

Пенсии из Украины через VSAA получат 426 лиц, проживающих в Латвии. На их выплату из пенсионного фонда Украины получено 95 495,75 евро. В свою очередь, белорусские пенсии VSAA выплатит 4206 лицам, проживающим в Латвии. Для этой цели компетентный орган Беларуси перечислил VSAA 345 851,28 евро.

В соответствии с соглашениями, заключенными между Латвией и этими странами, VSAA перечислила Беларуси 1 594 935,61 евро для выплаты латвийских пенсий 5541 лицам, проживающим в Беларуси, за третий квартал. Украинскому пенсионному фонду VSAA перечислила средства в размере 362 209,52 евро для выплаты латвийских пенсий за третий квартал 562 лицам, проживающим в Украине.

Соглашение между Латвией и Украиной о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 11 июня 1999 года, а соглашение между Латвией и Беларусью о сотрудничестве в области социального обеспечения действует с 28 сентября 2010 года.

Читайте нас также:
#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 256
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 320
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 299

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 35
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 35
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 89
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 71
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 77
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 35
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео