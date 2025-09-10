CSDD: техпаспорта, номера авто, наклейки на самокаты можно будет получить в пакоматах

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) внедрила новый электронный сервис: теперь владельцы электросамокатов и велосипедов могут получать регистрационные наклейки через пакоматы VAS Latvijas pasts или Omniva, сообщили представители CSDD.

Член правления CSDD Даце Бенхена пояснила, что решение позволяет клиентам не посещать центр обслуживания лично и не ждать доставки по почте.

«В ближайшее время планируется расширить э-сервис: через пакоматы можно будет заказать и получить также регистрационные свидетельства транспортных средств и дополнительные номерные знаки», — отметила Бенхена.

Заказ оформляется через портал e-CSDD, где нужно указать контакты и оплатить услугу. CSDD готовит отправление, присваивает номер для отслеживания и передаёт курьеру. Как только посылка поступает в пакомат, клиент получает SMS и может её забрать.

Время доставки в пакомат после обработки заказа составит 1-2 рабочих дня.

По данным CSDD, ежегодно через e-CSDD оформляется более 80 000 регистрационных документов. Ожидается, что с появлением возможности доставки в пакоматы около 40 000 отправлений в год будут получены именно этим способом. При этом сохраняется возможность забрать документы лично в центрах обслуживания или получить по почте.