Дни дизельных междугородних поездов сочтены?

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Вчера правительство утвердило подготовленное Министерством сообщения нормативное регулирование для закупок электропоездов с аккумуляторными батареями и создания соответствующей зарядной инфраструктуры до 2029 года.

Общее финансирование, доступное для реализации проекта электропоездов на аккумуляторных батареях, составляет 123 млн евро, в том числе финансирование из Фонда сплочения ЕС - 104,6 млн евро, плюс национальное финансирование в размере 18,4 млн евро, сообщает Минсообщения.

Электропоезда на аккумуляторных батареях в первую очередь планируется использовать для обеспечения сообщения между Ригой и более отдаленными регионами страны, сначала на двух маршрутах - Рига-Цесис и Рига-Даугавпилс. На этих маршрутах уже сейчас значительный пассажиропоток и продолжается строительство высоких платформ, которое планируется завершить к 2029 году.

В первоначальный план правительства входила закупка на доступные Латвии постковидные средства из фонда Механизма восстановления и устойчивости (МВУ) ЕС двух электропоездов на аккумуляторных батареях для использования в Риге с целью обеспечения пассажирских перевозок по железной дороге на возобновленной линии в Болдераю. Осуществить закупку было поручено Автотранспортной дирекции (АТД), которую она и начала. Но вскоре организатор закупки констатировал, что в запланированный срок освоения средств из фонда МВУ до конца 2026 года завершить закупку не выйдет, так как производители поездов уже перегружены другими заказами, при этом под латвийские рельсы шириной 1520 мм поезда пришлось бы специально адаптировать, сертифицировать и т.д. Поэтому в прошлом году АТД отменила закупку и правительство перераспределило запланированные на эти цели средства МВУ на другие нужды.

В принятом вчера правительством постановлении указано, что теперь Латвия планирует закупить не менее девяти поездов с аккумуляторными батареями, воспользовавшись финансированием из других программ ЕС. Теперь эти поезда будут в основном предназначены для перевозок в регионах. Проведение конкурса вновь делегировано АТД, а обеспечение инфраструктуры для зарядки - ГАО "Latvijas dzelzceļš" ("LDz"). По общедоступной информации, в распоряжении перевозчика "Pasažieru vilciens" сейчас 19 дизельных поездов, изготовленных на бывшем Рижском вагоностроительном заводе в период с 1973 по 1990 год. Шесть из них модернизированы в 2016 году.

#поезда #закупки #общественный транспорт
Оставить комментарий

