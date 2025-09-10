Как не потерять место на кладбище: грядут изменения в законе

Чтобы установить единый порядок создания, содержания и выделения мест на муниципальных кладбищах, а также ведения реестра захоронений и обновления данных о похоронах или кремации в Регистре физических лиц, во вторник, 9 сентября, комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений концептуально поддержала новый проект Закона о кладбищах.

Закон разработан для того, чтобы обеспечить соответствующий культурно-историческим традициям порядок создания и содержания муниципальных кладбищ, а также выделения мест, с уважением к праву каждого человека на захоронение и достойное отношение после смерти.

Предполагается, что новый закон будет касаться муниципальных кладбищ и установит единые основные требования к их созданию, расширению, содержанию и закрытию, к ведению реестра захоронений и к порядку выделения и содержания мест. Также будут определены компетенции администратора кладбища и держателя могилы, основные требования к захоронению и перезахоронению, а также порядок обновления данных в Регистре физических лиц.

Проект закона предусматривает и порядок признания могилы неухоженной и лишения права её использования. Администратор кладбища обязан будет не реже одного раза в год — с 1 апреля по 1 ноября — обследовать кладбище и информировать самоуправление о длительно неухоженных могилах. Самоуправление сможет принять решение об изъятии права на использование могилы, если она не будет приведена в порядок в течение трёх лет, или восстановить это право после ухода за местом захоронения.

Вступление закона в силу планируется с 1 января 2026 года, но предусмотрен переходный период. Муниципалитетам придётся до 30 июня 2027 года разработать и принять новые правила о порядке использования кладбищ. Также в течение года после принятия закона самоуправления должны будут обеспечить на кладбищах наличие места для воды и туалета, а также создать реестр захоронений. Данные о ранее захороненных лицах необходимо будет внести в течение трёх лет.

В настоящее время в Латвии нет единого правового регулирования, определяющего обязанности и права самоуправлений в вопросах захоронения умерших жителей, в том числе неопознанных лиц, ведения данных о захоронениях и урнах в колумбариях, а также актуализации этих данных в Регистре физических лиц. Сейчас эти вопросы регулируются правилами самоуправлений, однако подход в разных регионах отличается — например, в части выделения могил, сроков повторных захоронений и доступности данных.

Чтобы новый Закон о кладбищах вступил в силу, его ещё предстоит рассмотреть в трёх чтениях на заседании Сейма.