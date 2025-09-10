Baltijas balss logotype
Синоптики выдали прогноз на сегодня

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Синоптики выдали прогноз на сегодня
ФОТО: Виталий Вавилкин

В среду местами в Латвии - главным образом, в Курземе - ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики.

В целом по стране ожидается небольшая облачность, более пасмурно будет в Курземе.

Немного усилится восточный, юго-восточный ветер - в порывах до 8-13 метров в секунду, под дождевыми облаками порывы ветра могут быть более сильными.

Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер и температура воздуха поднимется до +25 градусов.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
