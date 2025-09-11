Новые правила въезда в Латвию, въезжающие «не въезжают» , как они работают. Может так задумано?

С 1 сентября 2025 года гражданам ряда страна (например, россиянам и белорусам), у которых нет латвийской визы или ВНЖ, необходимо перед поездкой в страну заполнить электронную анкету, напоминает Otkrito.lv. Но как сообщают белорусские СМИ, среди путешественников наблюдается нервозность. Люди ожидают, что им придет письмо с однозначным ответом: разрешают им въехать в Латвию или нет. Однако система работает иначе.

После заполнения анкеты необходимо дождаться двух писем на электронную почту. Первое придет почти сразу: оно просто подтвердит, что анкета подана. Там же на всякий случай указано: чтобы исправить ошибку в отправленной анкете, нужно заполнить новую — внести изменения в первую невозможно.

Второе письмо должно прийти в течение 48 часов. В нем будет подтверждение, что электронная декларация зарегистрирована, и ее номер. Этот номер нужно сохранить, чтобы иметь при себе.

В письме также указано: «Обратите внимание, что декларация носит исключительно информационный характер и не является разрешением на въезд». Именно эта фраза и пугает людей. Однако и раньше шенгенская виза не гарантировала, что ее владельца обязаны пустить в страну. Окончательное решение принимает пограничник. После того, как получено второе письмо с информацией о регистрации декларации, можно ехать в Латвию.

Пока, как пишут белорусские СМИ, проблем из-за декларации не было. У тех, кто приезжал в Латвию из других стран Евросоюза, о декларации не спрашивали. Но сообщается, что некоторые перевозчики присылают белорусам, которые приобрели билеты, например, из Вильнюса в Ригу, напоминание о необходимости заполнить своевременно анкету.

На границе Беларуси и Латвии об анкете спрашивают, но и только. Известно, что латвийские пограничники пропускали даже тех, кто заполнил анкету всего за три часа до планируемого въезда.

Согласно новым правилам, не заполнившего электронную декларацию, может ожидать штраф до 2000 евро и депортация.