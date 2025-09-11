Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые правила въезда в Латвию, въезжающие «не въезжают» , как они работают. Может так задумано? 3 3036

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
kasjauns.lv
Новые правила въезда в Латвию, въезжающие «не въезжают» , как они работают. Может так задумано?

С 1 сентября 2025 года гражданам ряда страна (например, россиянам и белорусам), у которых нет латвийской визы или ВНЖ, необходимо перед поездкой в страну заполнить электронную анкету, напоминает Otkrito.lv. Но как сообщают белорусские СМИ, среди путешественников наблюдается нервозность. Люди ожидают, что им придет письмо с однозначным ответом: разрешают им въехать в Латвию или нет. Однако система работает иначе.

После заполнения анкеты необходимо дождаться двух писем на электронную почту. Первое придет почти сразу: оно просто подтвердит, что анкета подана. Там же на всякий случай указано: чтобы исправить ошибку в отправленной анкете, нужно заполнить новую — внести изменения в первую невозможно.

Второе письмо должно прийти в течение 48 часов. В нем будет подтверждение, что электронная декларация зарегистрирована, и ее номер. Этот номер нужно сохранить, чтобы иметь при себе.

В письме также указано: «Обратите внимание, что декларация носит исключительно информационный характер и не является разрешением на въезд». Именно эта фраза и пугает людей. Однако и раньше шенгенская виза не гарантировала, что ее владельца обязаны пустить в страну. Окончательное решение принимает пограничник. После того, как получено второе письмо с информацией о регистрации декларации, можно ехать в Латвию.

Пока, как пишут белорусские СМИ, проблем из-за декларации не было. У тех, кто приезжал в Латвию из других стран Евросоюза, о декларации не спрашивали. Но сообщается, что некоторые перевозчики присылают белорусам, которые приобрели билеты, например, из Вильнюса в Ригу, напоминание о необходимости заполнить своевременно анкету.

На границе Беларуси и Латвии об анкете спрашивают, но и только. Известно, что латвийские пограничники пропускали даже тех, кто заполнил анкету всего за три часа до планируемого въезда.

Согласно новым правилам, не заполнившего электронную декларацию, может ожидать штраф до 2000 евро и депортация.

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
4
0
5
4
3

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го сентября

    Да кому нужно ехать из Россиян в страну, которая враждебно к ним относится)))))))))) Бред полный...

    4
    4
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Все эти анкеты и запещающие правила, только усложняют жизнь законопослушным людям. Преступники и шпионы въедут так, что ни к чему не придерешься и анкеты у них будут идеальны и провезут они то, что им будет нужно.

    41
    2
  • Д
    Дед
    Дед
    11-го сентября

    запрещающие

    14
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 321
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 296
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 350
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 359

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 23
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 30
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 56
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 94
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 23
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 30
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео