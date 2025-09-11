Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воздушное пространство Латвии у восточной границы будет закрыто как минимум на неделю 11 1556

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
LETA
Воздушное пространство Латвии у восточной границы будет закрыто как минимум на неделю
ФОТО: Unsplash

Воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 11 сентября в 18.00 до 18 сентября с возможностью продления, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

Воздушное пространство закрывается до 50 км вглубь территории Латвии и на высоте до 6 км. «Всё, что выше, не затрагивается. Если кто-то поднимется выше, это воздушное движение продолжится. Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны нарушалось 19 раз и что было сбито не менее трех беспилотников.

Читайте нас также:
#авиация #граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
3
0
1
0
0

Оставить комментарий

(11)
  • пк
    полосатый конь
    11-го сентября

    Какой кошмар ! Что же теперь будет со всеми нами ? Путин позеленел от злости и в исступлении бьётся головой об мрамор ! А Медведева увезли на скорой. Вместе с Лавровым.

    13
    2
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Чем больше латвия ( специально пишу с маленькой) запрещает, тем больше будут зарабатывать другие страны, мой подсчёт показывает, из-за действий нац,и, в следствии чего я стараюсь ничего не покупать в латвийских магазинах и полностью исключил покупку латышских товаров с 2022 года от не вложение в латвийскую экономику уже превысило 6000 евро.

    27
    6
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Наци- полетим через Турцию, не остановите!

    21
    1
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Уже хотят закрыть и сухопутную, , но эстония и литва мешают, хотят их подговорить закрыть границу, местный режим на букву Ф цепляется за любые возможности щнагадить русским.

    22
    1
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Бедные птички...Как им теперь быть? Придется пешком переходить границу...😂

    26
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го сентября

    недавно на ютубе клип смотрел летит таки такая хрень пузом травку задевает и некто его не видет , напрашивается вопрос для чего это все??? Очередная театральная постановка ?

    41
    2
  • пк
    полосатый конь
    Daily Alibabaevic
    11-го сентября

    ... Найн театральная постановка ! Это повод поднять зарплату, себе ! Здесь вообще всё просто так, кроме денег, которые можно безнаказанно слатышиздить.

    42
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го сентября

    Как можно закрыть воздушное пространство У ГРАНИЦЫ?! Это обычное словоблудие и бессмысленный трёп. ВВ! Мозги включите. Или уже все?

    46
    3
  • lo gos
    lo gos
    11-го сентября

    Необходимо увеличить количество колючей проволоки, разбросанной по лесу.

    35
    2
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    поставят ворота и амбарный замок повесят ???

    45
    2
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Интересно, а тот дрон, что пролетел пол Латвии делал запрос на прохождение латышского воздушного пространства? Обхохочешься, от действий наших правителей. Может под эту новость еще уменьшить время продажи алкоголя? Вдруг, поможет.

    75
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 321
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 297
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 350
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 359

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 24
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 31
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 31
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 56
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 95
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 24
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 31
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео