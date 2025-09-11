Воздушное пространство Латвии у восточной границы будет закрыто как минимум на неделю

Воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 11 сентября в 18.00 до 18 сентября с возможностью продления, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

Воздушное пространство закрывается до 50 км вглубь территории Латвии и на высоте до 6 км. «Всё, что выше, не затрагивается. Если кто-то поднимется выше, это воздушное движение продолжится. Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах», – сказал министр.

⚠️ 🇱🇻 gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ir noslēgta — 456 km garumā, 50 km dziļumā, 6000 m augstumā.

Attēls: @Latvijas_armija pic.twitter.com/EW0UALrOIe — Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 11, 2025

Как сообщалось ранее, после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны нарушалось 19 раз и что было сбито не менее трех беспилотников.