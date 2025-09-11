Менее чем через год в Латвии вступит в силу европейская Директива о прозрачной оплате труда (EU Pay Transparency Directive 2023/970). Чем она обернется для работников и работодателей?

Рынок не справляется?

По мнению еврочиновников, придумавших эту директиву, новые требования к работодателям сократят разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами. Это разрыв в левой европейской повестке дня давно поднят как одна из самых животрепещущих проблем. Хотя сама эта разница уже не такая большая – только 13% по ЕС. В Латвии по данным за 2024 год – 13,9%.

Вообще, в отношении Латвии выравнивание зарплат искусственным способом, через директиву, выглядит натягиванием совы на глобус. Тяжесть проблемы выглядит преувеличенной.

Из 800 тысяч работающих почти 300 тысяч трудится у нас в госсекторе, в котором никакого гендерного разрыва в зарплатах нет и быть не может. Каждому штатному месту положен определенный оклад. Нигде не написано, что мужчине надо платить больше на 13% процентов или даже на 1%. Если где-то действительно на одинаковых должностях кто-то в госсекторе получает больше, а кто-то меньше, значит, этот больше получающий и работает больше – берет дополнительные обязанности, дополнительные часы работы, меньше болеет (с больничными зарплата становится немного меньше) и так далее.

В частном бизнесе размер зарплат диктует рынок. Если женщине-специалисту недоплачивают, она уходит в другую фирму, где ей будут платить согласно ее способностям. Да, возможно, в руководстве отдельных частных латвийских компаний и затесались старомодные сексисты, но неужели их число настолько велико, что ради борьбы с ними следует принимать целый новый закон? Не расставит ли рынок все по местам? Не разбегутся ли от сексиста талантливые работницы? Хороших специалистов в любых областях, как всем широко известно, в Латвии днем с огнем не найти. Ну а если специалист так себе, так и платят ему меньше. Разве не логично?

А ну-ка отчитайтесь!

Что конкретно предусматривает новая директива? Работодатели будут обязаны либо в объявлении о вакансии, либо до проведения собеседования информировать соискателей о начальной заработной плате или диапазоне оплаты труда по соответствующей должности. Работодателям также будет запрещено спрашивать у кандидатов сведения об их предыдущем уровне заработной платы.

После приема на работу сотрудники получат право запрашивать у работодателей информацию о средних уровнях заработной платы в разрезе по полу для категорий работников, выполняющих одинаковую или равноценную работу. А также о критериях, используемых при определении заработной платы и карьерного роста, которые должны быть объективными и гендерно нейтральными.

Компании, в которых работает более 250 сотрудников, будут обязаны ежегодно предоставлять компетентному государственному органу отчеты о разнице в оплате труда мужчин и женщин в своей организации.

Для более мелких компаний обязанность отчитываться будет вводиться раз в три года. Организации, где занято менее 100 работников, освобождаются от отчетности.

Если отчет выявит, что разница в оплате труда превышает 5 % и ее нельзя обосновать объективными, гендерно нейтральными критериями, компаниям придется принимать меры.

Согласно новой директиве, работники, подвергшиеся дискриминации по признаку пола в оплате труда, смогут требовать компенсацию, включая полное возмещение невыплаченной заработной платы, связанных с ней надбавок или других выплат.

Если ранее обязанность доказывания в делах о дискриминации в оплате труда возлагалась в основном на работника, то теперь доказывать соблюдение норм ЕС о равной оплате и прозрачности заработной платы придется работодателю.

Что мы получим после внедрения директивы?

Более чем очевидно – получим рост недовольства и напряженности в коллективе. Обязательно кто-то посчитает, что ему недоплачивают. Начнутся скандалы и интриги, скрытая зависть и недовольство – моральный дух в коллективе, его производительность могут пошатнуться. Работодатели потому и скрывают обычно размер оплаты труда своих работников, чтобы избегать таких ситуаций.

Не говоря уже о том, что предприниматель имеет право любому сотруднику назначить зарплату больше, а другому меньше просто потому, что это есть выражение свободы действий. Хочу поощрить вот этого, а этого – не хочу. В чем проблема? Я хозяин, имею право. Ну а если хозяин в эти игры слишком уж заиграется, то как было сказано выше, ситуацию исправит рынок. Недовольный уйдет на другую работу, туда, где его будут больше ценить. Или не уйдет, если он никому особо не нужен.

Другой момент - сотрудники, считающие себя недооцененными по сравнению с коллегами, начнут искать новое место работы, что увеличит расходы работодателей на подбор и обучение персонала. Это еще один минус новой директивы.

Кроме того, прозрачность зарплат может привести к тому, что сотрудники будут требовать зарплаты, сопоставимой с оплатой труда коллег, даже если их навыки или опыт различаются. Это вынудит работодателей поднимать заработную плату, чтобы оставаться конкурентоспособными.

А вот еще одна побочка директивы: работодатели будут вести переговоры о зарплате более агрессивно, то есть будут умышленно занижать уровень оплаты труда, зная, что его могут ждать дополнительные расходы на выравнивание зарплат.

Ну и, конечно, старая проблема всех брюссельских директив – на предпринимателя опять сваливают кучу новых обязанностей и отчетности. Будто ему больше делать нечего, кроме как обслуживать борьбу Брюсселя с гендерными ветряными мельницами.

Потрясающий вывод

Так почему все же женщины по статистике зарабатывают меньше мужчин? Ответ на этот вопрос дан давно и совершенно исчерпывающий. В 2023 году за исследование, объясняющее сей феномен, была выдана Нобелевская премия. Ее получила Клаудиа Голдин, женщина, которая изучала данную тему всю свою жизнь.

Изучив не только современные процессы в оплате труда, но все, что касается этой темы в течение 200 лет, ученая пришла к потрясающему, неожиданнейшему выводу. Женщины зарабатывают меньше мужчин, потому что меньше работают! Именно так. За это выписали Нобелевскую премию. И это даже не шутка.

Конечно, согласно исследованию, работают женщины меньше мужчин не потому, что ленятся, а потому, что рожают детей. Именно это и делает их менее ценными работниками. Меньше трудового опыта – меньшая оплата труда. Из-за родов и обязанностей по воспитанию детей, женщины также склонны не брать на себя дополнительную ответственность. Гореть на работе им некогда – хватает других дел.

Это, конечно, несправедливо. Но почему за все должны отвечать предприниматели? Не проще ли было бы со стороны государства компенсировать женщинам с помощью пособий их труд по воспроизводству населения? Или каким-либо другим образом – например, с помощью налогов (в Латвии и во многих других странах это давно делается).

Впрочем, все идет к тому, что проблема скоро рассосется сама по себе. Уровень рождаемости в Латвии и во всей Европе упал до таких показателей, что скоро рожавших женщин будет найти гораздо труднее, чем самых квалифицированных специалистов. Тогда и уровень оплаты труда между гендерами выровняется до полной неотличимости.