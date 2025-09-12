Грозы идут на Латвию - синоптики

В ночь на субботу в Латвии местами пройдет кратковременный дождь, больше осадков будет в Курземе, где возможны грозы.
Синоптики прогнозируют местами туман при слабом или умереннои южном ветре. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.
Днем выглянет солнце, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Слабый или умеренный южный ветер станет юго-восточным. Температура воздуха достигнет +18...+22 градусов.
В Риге в течение ночи возможен кратковременный дождь, временами небо будет ясном. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем поднимется до +21 градуса.
