Латвию посетит патриарх Константинопольский Варфоломей

По приглашению президента Эдгара Ринкевича в пятницу и субботу с официальным визитом Латвию посетит Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей I, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

У патриарха запланированы встречи с Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Варфоломей I также выступит в Латвийском университете с лекцией "Церковь во время экологического кризиса - наука, этика, общие действия", а в субботу, 13 сентября, примет участие в экуменическом богослужении в Домском соборе.

Точные статистические данные о количестве верующих Константинопольского Вселенского Патриархата отсутствуют, так как это одна из наиболее малочисленных Православных Церквей в мире, ориентированная в первую очередь на греческое население, но называет себя вселенской. В 2023 году на территории Турции проживало всего около 2-3 тысяч православных греков-прихожан Патриархата.

Константинопольский вселенский патриархат является одной из старейших автокефальных поместных церквей в восточном православии. Он находится в Стамбуле (Турция) и управляет несколькими епархиями и монастырями.

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) до 2022 года находилась в подчинении Московского патриархата, но после вторжения России в Украину в 2022 году Сейм законом изменил ее статус, постановив, что ЛПЦ действует самостоятельно и независимо.