Латвию посетит патриарх Константинопольский Варфоломей

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Латвию посетит патриарх Константинопольский Варфоломей

По приглашению президента Эдгара Ринкевича в пятницу и субботу с официальным визитом Латвию посетит Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей I, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

У патриарха запланированы встречи с Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Варфоломей I также выступит в Латвийском университете с лекцией "Церковь во время экологического кризиса - наука, этика, общие действия", а в субботу, 13 сентября, примет участие в экуменическом богослужении в Домском соборе.

Точные статистические данные о количестве верующих Константинопольского Вселенского Патриархата отсутствуют, так как это одна из наиболее малочисленных Православных Церквей в мире, ориентированная в первую очередь на греческое население, но называет себя вселенской. В 2023 году на территории Турции проживало всего около 2-3 тысяч православных греков-прихожан Патриархата.

Константинопольский вселенский патриархат является одной из старейших автокефальных поместных церквей в восточном православии. Он находится в Стамбуле (Турция) и управляет несколькими епархиями и монастырями.

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) до 2022 года находилась в подчинении Московского патриархата, но после вторжения России в Украину в 2022 году Сейм законом изменил ее статус, постановив, что ЛПЦ действует самостоятельно и независимо.

(4)
  • А
    Андрей
    12-го сентября

    И вот интересный сюжет. Отровенный содомит ("назвался груздём - полезай в кузов!") пригласил христианского патриарха. А тот принял это приглашение и ручку пожал. Если в отношеннии представителей латвийских религиозных организаций такое ещё как-то можно объяснить (всё же президент страны на данной территории), то такое поведение формально абсюлютно независимого лица - трудно согласуется с декларируемыми религиозными догматами и даже просто Св.Писанием.

    Напомним, что: " Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. " (Первое послание к Коринфянам 6:9-11)

    10
    2
  • А
    Андрей
    12-го сентября

    Давайте писать честно и прямо: не "Сейм законом изменил ее статус, постановив, что ЛПЦ действует самостоятельно и независимо." А "Сейм, в нарушение Конституции (Satversme) (там есть статья о невмешательстве государства в дела Церкви, кроме случаев гос.безопасности) изменил закон об ЛПЦ, где прописал её статус как "автокевальный". Что значит "автокефальный", при этом - нигде в Конституции и других законодательных актах не прописано. А слово иностранное, греческое, не обиходное для латышей. И значит оно не только/не столько "самостоятельно и независимо.". При это псевдо-юрист Левитс, в обовновании своего предложения совершил клятвопреступление, т.е. соврал, что ЛПЦ статус должен стать таким же как некогда во времена 1-й республики, ещё при Св.Иоанне Поммере. Так вот, в тем времена, короткое время ЛПЦ была передана (почти аналогично) в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но НИКОГДА не значилась "автокефальной". Фишка ситуации в том, что такогой статус может быть запрошен и получен только от материнской церковной структуры (при благоприятном решении материнской церковной структуры), т.е. РПЦ в данном случае. Но был ли конкретно запрос на отделение - не ведомо (вернее был запрос об урегилировании этого вопроса, но не конкретно об "автокефалии"). Но ни соотвествующего собора РПЦ не было, ни уж тем более не было принято соотвествующее решение. А, соответствено, "томоса об автокефалии" в наличии не имеется (они разные бывают). И получается, что Сейм вообще совершил юридический казус - утвердил и закрепил за ЛПЦ статус, которого у неё отродясь не было и на данный момент также не имеется (согласно канонам Православной Церкви - ни одна другая поместная ПЦ не признала ЛПЦ как "автокефальную"). Т.е. имеем в итоге:

    1. статус, которого нет, закреплен в законах
    2. совершен акт преднамеренной лжи
    3. изменен закон об ЛПЦ в нарушение Конституции Но и это ещё не всё - изменение принял 13-й Сейм подавлющим большинством голосов. Только 3 депутата были против (Степаненко, Шевцова и ещё кто-то), пару воздержались. Остальные, включая псевдо-про-российских депутатов, даже не потрудились вникнуть в тему и спросить совета экспертов в этих вопросах. И сколько нибудь внятно возразить и остановить беззаконие. Получили заказ - выполнили? Т.е. конкретно подтвердили, что не соответствуют занимаемой должности. За что, многих из них бывшие избиратели и прокатили на последующих выборах.

    Что ещё интересно - до сих пор никто из юристов не подал протест в Конституционный Суд. Ни в латвийский, ни в какой другой.

    P.S. Такие изменения об "автономности" - были применены только к Латвийской Православной Церкви. Католическая община, баптисты, англикане и т.д. и т.п. - ни в какой мере не подверглись хоть каким-то аналогичным изменениям со стороны административного управления, подчинения и права общаться с материнскими структурами. Получается, если следовать логике защиты со стороны государства (ведь именно под этим соусом было сотворено беззаконие), то нынешним государственным рулевым - абсолютно наплевать на аналогичные обозначенные риски других религиозных организаций! Что скажете, католики? А если это не защита, а нарушение таки Конституции (Satversme), то можно уже, наверное, называть существующий строй - диктатурой? Или ещё нет?

    9
    2
  • Е
    Ехидный
    12-го сентября

    это тот который томасы раздает как билеты на тролейбус ???

    24
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го сентября

    Печальная участь оставленного Богом человека.

    32
    1
