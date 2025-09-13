Baltijas balss logotype
Как из квартиры в Риге выселить взрослого сына-тунеядца

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Как из квартиры в Риге выселить взрослого сына-тунеядца

«Сыну 38 лет, я хочу выселить из своей квартиры (я — юридическая владелица, он только задекларирован), потому что он не работает, ни за что не платит, постоянно хамит. Как это сделать?»

Председатель Латвийского Объединения юристов Рихард Бунка:

– Проблема заключается в том, что даже если владелица квартиры аннулирует декларацию места жительства своего сына, то он на следующий день может восстановить эту декларацию на основании, что является прямым родственником и, соответственно, членом семьи. В законе четко сказано: если имеется родственная или супружеская связь, то сын — каким бы они ни был, - имеет право проживать в квартире матери.
Единственная возможность выселить сына-тунеядца — если, конечно, мать готова пойти на радикальные меры — подать в суд на сына, потребовав в исковом заявлении, чтобы суд обязал его вносить свою долю в общее хозяйство (еда, коммунальные платежи и т. д.) в определенном размере. Необходимость платить может либо побудить сына найти работу и вносить свою долю, либо выселиться из квартиры матери и найти себе другое жилье.

Если же он останется жить с матерью, но при этом не будет исполнять решение суда, в его отношении могут последовать серьезные санкции - вплоть до наказания в виде лишения свободы.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
